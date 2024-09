Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholmin mukaan kokoomus on puheenjohtajansa, pääminiosteri Petteri Orpon johdolla pettänyt koulutuslupauksensa jälleen kerran.

Viime eduskuntavaalien alla kokoomus ilmoitti, että koulutuksen on oltava erityisessä suojelussa ja tätä Orpo on pääministerikautensa aikana toistellut. Tiistaina päättyneessä budjettiriihessä Orpon johdolla päätettiin kuitenkin, että toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kohdistuu ensi vuonna 120 miljoonan euron leikkaukset.

– Näiden uusien koulutusleikkausten myötä on lopullisesti todistettu, ettei koulutus ole Orpon hallituksen erityissuojeluksessa, vaikka Orpo näin väittää, Furuholm sanoo.

”Nykytilanteessa tarvittaisiin enemmän lähiopetusta, tukea ja ohjausta.”

Vastaa 1 600 opettajan vähennystä

Hallitus päätti jo viime kevään kehysriihessä leikata ammatillisesta koulutuksesta sata miljoonaa euroa. Nyt hallituksen budjettiriihessä summaa korotettiin vielä 20 miljoonalla. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on arvioinut, että120 miljoonan leikkaus vastaa 1 600 opettajan vähennystä.

– Hallitus ei todellakaan tunnu ymmärtävän mitään ammatillisen koulutuksen todellisesta tilanteesta kohdistaessaan juuri sinne lisäleikkauksia. Nykytilanteessa tarvittaisiin enemmän lähiopetusta, tukea ja ohjausta. Nyt nämä mittavat leikkaukset johtavat väistämättä opetuksen laadun heikkenemiseen, Furuholm sanoo.

– Lupausten pettämisen lisäksi on huolestuttavaa huomata, että hallituksen arvostus ammatillista koulutusta kohtaan on näin heikko. Meillä on suuri tarve ammatillisille osaajille ja lisäksi ammatillinen koulutus on tarpeellinen väylä työntekijälle hankkia tarvitsemaansa lisäosaamista tai kouluttautua uudelle alalle.

Systemaattista turmelemista

Furuholmin mukaan hallitus on systemaattisesti turmellut Suomen koulutuspolitiikkaa jo aikaisemmin heikentämällä opiskelijoiden asemaa ja lakkauttamalla aikuiskoulutustuen.

– Tämä on myös jälleen kerran leikkaus, joka osuu nuoriin ja horjuttaa heidän uskoaan omaan tulevaisuuteensa.