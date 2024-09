Sosiaalidemokraatit palasivat suurimmaksi puolueeksi Ylen syyskuun gallupissa. Torstaiaamuna julkaistussa kannatuskyselyssä SDP:n kannatus oli 22,3 prosenttia, missä oli 1,9 prosenttiyksikön kasvu kuukauden takaiseen.

Demarien kanssa käytännössä yhtä suosittu oli pääministeripuolue kokoomus 21,9 prosentin kannatuksella. Kokoomuksen hallituskumppani perussuomalaisten kannatus nousi hieman ja oli nyt 16,7

Keskustan, vasemmiston ja vihreiden kannatus putosi.

1. Vasemmiston lasi on puolitäysi

Vasemmistoliitto on eurovaaleista asti nauttinut hyvästä vauhdista. Historiallista vaalivoittoa seurasi ennätysmäinen kannatus Ylen gallupissa ja uusien jäsenten liittyminen puolueeseen.

Nyt kannatus putosi jälleen alle kymmenen prosenttiin. Ilta-Sanomien analyysissa tiivistettiin, että vasemmistoliittoa kesällä kannattaneet palaavat takaisin SDP:hen.

Vasemmistoliiton kohdalla kysymys on siitä, onko lasi puolitäysi vai -tyhjä. Edelleen se on selvästi enemmän täynnä – puolueen kannatus on Ylen mittauksessa yli kaksi prosenttiyksikköä eduskuntavaalitulosta korkeammalla.

Samalla Ylen gallup on muistutus, että pikavoittoja ei ole tulossa. Kannatuksen saaminen pysyvästi 9–10 prosentin hujakoille vaatii kovaa työtä ja onnistumisia, saati sitten korkeammat luvut.

2. Blokkien aika on täällä

Hallituksen talouspolitiikkaa ja sen vaikutuksia on kritisoitu paljon eri puolilta. Heikoimmassa asemassa olevat ovat joutuneet maksajiksi, kun leikkauksia tehdään. Samaan aikaan hallitus on ajanut läpi työelämäkirjauksiaan ay-liikkeen voimakkaasta vastustuksesta huolimatta.

Tulos on se, että kokoomuksen kannatus on samalla tasolla kuin eduskuntavaaleissa, eikä perussuomalaistenkaan kannatus ole täysin romahtanut. Toki se on pudonnut noin viisi prosenttiyksikköä vaaleista. Nyt perussuomalaisten peruskannatus näyttää olevan 15–16 prosentin luokkaa.

Kuten eduskuntavaalitutkimuksessakin todettiin, politiikka on blokkiutumassa. Liikettä oikeiston ja vasemmiston välillä ei enää juuri ole, ihmiset ovat puolensa valinneet. Vasemmiston ongelma on siinä, että Suomessa oikeistoblokki on isompi.

3. Punavihreä blokki

Melkein väsymykseen asti on toisteltu, kuinka punavihreässä blokissa iso joukko äänestäjiä pomppii demarien, vihreiden ja vasemmistoliiton välillä. Puolueille kyse on ongelmasta, koska niiden välillä on selkeitä eroja, joita äänestäjät eivät kuitenkaan tunnista.

Kun demarit kasvavat, on se helposti poissa vasemmistosta ja vihreistä. Sama liike kulkee myös toiseen suuntaan.

– Vasemmistoliitto näyttää nyt menettäneen osan hyvästä eurovaalituloksesta johtuneesta kannatusnoususta. Myös vihreiden kannatus on laskenut jonkin verran. Samaan aikaan SDP on onnistunut pitämään todella hyvin kiinni omista kannattajistaan, mutta luultavasti myös saanut takaisin jonkin verran heitä, jotka kannattivat kesän aikana esimerkiksi vasemmistoliittoa, tiivisti Ylelle kannatusmittauksia tekevän Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomas Turja.

Lopuksi on todettava, että Ylen mittauksissa tapahtuu tunnetusti suurempia kuukausittaisia muutoksia kuin Helsingin Sanomain gallupeissa. Nyt suurin pomppu näkyi SDP:n kohdalla, ensi kuussa jonkun toisen puolueen kohdalla.