Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä muistuttaa valtioneuvoston ilmastovuosikertomuksen – jälleen tänäkin vuonna – kertovan, että tarvitsemme lisää ilmasto- ja ympäristötoimia saavuttaaksemme ilmastolaissa asetetut päästövähennystavoitteet.

Hän harmittelee sitä, että sen sijaan, että Orpon hallitus ryhtyisi lisätoimiin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, se tekee juuri päinvastoin.

– Orpon hallitus jatkaa ympäristölle haitallisten tukien myöntämistä: se tukee sadoilla miljoonilla euroilla puupolttoaineita, polttoturvetta sekä lentoliikennettä, Kivelä toteaa.

ILMOITUS ILMOITUS

”Ilmastonmuutoksen hillitseminen linkittyy valtion velvollisuuteen suojella ihmisoikeuksia.”

– Orpon hallitus muun muassa alentaa fossiilisten polttoaineiden veroa ja samanaikaisesti kasvattaa sähköautojen ajoneuvoverotusta. Se haluaa myös perua kuntien velvoitteen laatia ilmastosuunnitelmat.

”Hakkuumääriä on säänneltävä”

Erityisen hälyttävää hallituksen toiminta on Kivelän mukaan maankäyttösektorilla. Hän huomauttaa, että hiilinielu on pienentynyt Suomessa trendinomaisesti jo 15 vuoden ajan. Hiilinielujen suoranainen romahdus on ollut yleisessä tiedossa jo usean vuoden ajan. Se on seurausta pidemmän tähtäimen kehityksestä.

– Me emme voi jättää metsiä pelkästään markkinoiden armoille, Kivelä sanoo.

– Hakkuumääriä on säänneltävä parhaan tieteellisen tutkimuksen valossa siten, että hakkuut saadaan kulloinkin kestävälle tasolle ja metsäkato pysähtymään. Hallituksen on korkea aika asettaa ilmasto- ja ympäristötavoitteet metsäteollisuuden lyhytnäköisen voitontavoittelun edelle.

Eettinen kysymys

Elinkelpoinen planeetta ja lajien mahdollisuus tulevaisuuteen ja siten ekokriisin hillitseminen on Kivelän mielestä ennen kaikkea itseisarvo ja eettinen kysymys.

– Mutta on myös totta, että vihreän siirtymän edistämisellä on tuottavuutta ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. Taloudenkin näkökulmasta vihreä siirtymä on sekä edellytys, mutta myös mahdollisuus Suomelle, Kivelä toteaa tiedotteessaan tänään tiistaina.

– Ilmastolaissa linjattujen tavoitteiden saavuttaminen on ainoa mahdollisuutemme säilyttää maapallon elinehdot ihmisille ja sen kaikille eliölajeille. Ilmastonmuutoksen hillitseminen linkittyy näin ollen vahvasti myös valtion velvollisuuteen suojella ihmisoikeuksia.