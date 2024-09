Joka neljäs raskaana oleva kokee raskaussyrjintää Suomessa. Tämä käy ilmi viime viikolla julkaistussa Tilastokeskuksen sosiaali- ja terveysministeriölle tekemästä selvityksestä. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan, sillä raskaussyrjntää ei ole aiemmin tutkittu Suomessa yhtä laajasti.

Tutkimuksen mukaan 44 prosenttia vastaajista kokenut raskauden takia jotain kielteistä työelämässä. Yleisimpiä kielteiset kokemukset ovat määräaikaisissa työsuhteissa ja nollatuntisopimuksilla työskennelleillä. Eniten raskaussyrjintää kokivat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat.

Tietoa lisättävä

Vasemmistonaiset vaatii toimia raskaussyrjinnän ehkäisemiseksi.

– Työhön tarvitaan valtion lisäksi myös työnantajia ja työntekijöitä. Yksi keskeisistä keinoista raskaussyrjintään puuttumiseksi on tietoisuuden lisääminen, minkä lisäksi työnantajien on sitouduttava raskaussyrjinnän vastaiseen työhön, Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja Veronika Honkasalo sanoo.

Vasemmistonaiset painottaa sitä, että nyt julkaistu tieto on elintärkeä päätöksenteon tuki. Järjestö muistuttaa siitä, että tällä hetkellä pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama oikeistohallitus kuitenkin kaavailee lukuisten pitkäaikaisten tilastojen lakkauttamista.

Yksi lakkauttamisuhan alla olevista tilastoista on työolotilasto, jota on kerätty 1970-luvulta lähtien. Kyseisessä tilastossa kartoitetaan muun muassa psykososiaalisia työoloja, kuten työpaikoilla ilmenevää seksuaalista häirintää.

– On sanomattakin selvää, että tutkitun tiedon kaventaminen on poliittinen valinta. Se vaikeuttaa päätöksentekoa ja on siten demokratialle haitallista”, Honkasalo toteaa.

Parantamisen varaa

Vasemmistonaiset huomauttaa raskaussyrjintää koskevan tutkimuksen osoittavan, että suomalaisessa työelämässä on paljon parantamisen varaa, ja ilman tutkimusta epäkohtiin puuttuminen muuttuu jopa mahdottomaksi.

– Turvallinen ja miellyttävä työelämä kuuluu kaikille. On päättäjien ja työnantajien velvollisuus turvata ne jokaiselle, järjestö arvioi.