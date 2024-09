Vasemmistoliiton kansanedustajat Mai Kivelä ja Pia Lohikoski vaativat maa- ja metsätalousministeriötä lopettamaan Ruokaviraston kautta kanavoimansa laittoman piilotuen lihateollisuudelle.

Kansanedustajat jättivät asiasta tänään perjantaina kirjallisen kysymyksen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin (kd.) vastattavaksi.

– Tämä on lainvastainen julkisista varoista kähmitty kymmenien miljoonien piilotuki lihateollisuudelle ja sen on loputtava, sanovat kansanedustajat.

ILMOITUS ILMOITUS

”Ruokaviraston muu tärkeä toiminta kärsii, kun sen varoja vuodetaan lihateollisuuden tukemiseen.”

Liian alhaisia maksuja

Lohikoski ja Kivelä pitävät keinotekoisen alhaisina tarkastusmaksuja, joita maa- ja metsätalousministeriö ylläpitää esimerkiksi teurastamoille. Tämän seurauksena Ruokavirasto joutuu kattamaan tarkastustoiminnan alijäämän budjettivaroistaan.

Ruokavirastolle koituneen rahallisen menetyksen arvioidaan olevan yhteensä jopa 20 miljoonaa euroa vuoden 2019 jälkeen. Ruokaviraston toimintamenojen nettorahoitus tänä vuonna on noin 79,5 miljoonaa euroa.

He muistuttavat siitä, että valtion maksuperustelain mukaan julkisoikeudellisesta suoritteesta valtiolle perittävän maksun suuruuden tulee vastata suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää. Ruokavirasto onkin useasti pyytänyt maa- ja metsätalousministeriötä nostamaan esimerkiksi tarkastustoiminnan maksuja, mutta ministeriö on hylännyt Ruokaviraston esitykset.

– Maa- ja metsätalousministeriössä tiedetään tasan tarkkaan, mistä tässä on kyse. Toiminta vaikuttaa tietoiselta lihateollisuuden laittomalta tukemiselta. Ja mikä pahinta, asian korjaamisessa vitkutellaan yhä, vaikka oikeuskansleri on huomauttanut siitä, kansanedustajat toteavat.

Muu toiminta kärsii

Kivelä ja Lohikoski nostivat asian ensimmäisen kerran esille jo tammikuussa 2023. Sen seurauksena oikeuskansleri otti asian käsittelyyn ja ratkaisussaan kehotti maa- ja metsätalousministeriötä korjaamaan Ruokaviraston hinnoittelun kustannuksia vastaavaksi viimeistään 2024 alusta.

Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Vaikka joitakin hintoja on nostettu, esimerkiksi teurastamoille tehtävien lihantarkastusten hinta on yhä keinotekoisen alhainen. Osaan hintojen nostoista on asetettu oikeuskanslerin kehotuksen vastaisesti pitkiä siirtymäaikoja.

– Ruokaviraston muu tärkeä toiminta kärsii, kun sen varoja käytännössä vuodatetaan ministeriön tahdosta lihateollisuuden tukemiseen. Kun päälle pistetään vielä hallituksen leikkaukset viraston määrärahaan, on tilanne erittäin hankala. Siihen on saatava muutos, sanovat kansanedustajat.

Kesäkuussa Ruokavirasto ilmoitti joutuvansa yt-neuvotteluiden tuloksena irtisanomaan 93 työsuhdetta sekä lomauttamaan koko henkilöstönsä kahdeksi viikoksi teurastamoissa ja laitoksissa. Pääjohtaja Leena Räsäsen mukaan tämä on vaikuttanut viraston palvelukykyyn.