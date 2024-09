Turun apulaispormestari Mirka Muukkonen kiittää luottamuksesta, jonka sai Turun vasemmistoliiton väeltä, kun hänet valtitiin yksimielisesti pormestariehdokkaaksi lauantaina..

– Haemme tuntuvaa vaalivoittoa tehdäksemme turkulaisille paremman kaupungin. Viimeksi olimme kuntavaaleissa kolmanneksi suurin puolue, Muukkonen toteaa.

Hän kuvailee Turun olevan hänelle rakas kotikaupunki, jonka eteen hän haluaa tehdä työtä.

”Paras tapa ehkäistä syrjäytymistä on vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia.”

– Ensi kaudella tärkeimmät tavoitteemme ovat rakenteellisen eriarvoisuuden purkaminen, opetuksen laadun varmistaminen, kulttuurin tukeminen ja kunnianhimoisen ilmastotyön jatkaminen. Näillä keinoilla tuemme kaupungin kasvua ja kehittämisedellytyksiä ja teemme Turusta maan parhaan kaupungin”, hän sanoo.

Muukkonen on elokuusta 2023 toiminut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen apulaispormestarina. Hän kutsuu kaikki turkulaiset mukaan vaikuttamaan kevään vaaleissa.

– Nyt haemme vahvistusta asemaamme, jotta pääsemme vaikuttamaan painokkaammin kaupungin kehittämiseen ja erityisesti Turun kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen.

Hän puhuu nyt erityisesti nuorten puolesta.

– Paras tapa ehkäistä syrjäytymistä on vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia. On sanottu syrjäytyneiden nuorten olevan Suomen suurin turvallisuusuhka, hän sanoo.

– Nuorisopalvelut kaipaavat kunnianpalautusta. Niissä tehdään äärettömän tärkeää työtä”, paaluttaa Muukkonen.

Tavoitteena sata ehdokasta

Kokouksessa valittiin myös Turun Vasemmistoliiton johto, jossa jatkavat yksimielisesti puheenjohtajana Mervi Uusitalo-Heikkinen ja varapuheenjohtajana Claire Bell. Kummallakaan ei ollut vastaehdokkaita.

Uusitalo-Heikkinen odottaa innolla ensi kevään kuntavaalikamppailua. Turun Vasemmistoliitto asetti lauantain kokouksessaan kaikkiaan 70 ensimmäistä kuntavaaliehdokasta. Ehdokkaiden ikähaitari on vaalien aikaan 21-vuotiaasta 78-vuotiaaseen.

– Meillä on jo nyt monipuolinen ja kattava ehdokaslista, jonka kera lähdemme tavoittelemaan vaalivoittoa. Eurovaalien menestys osoitti, että vasemmistoliitossa on paljon potentiaalia, joka nyt vain on realisoitava myös kuntatasolla, Uusitalo-Heikkinen arvioi.

Hän toteaa, että vasemmistoliiton kuntavaalikampanjassa korostetaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, hyvää kaupunkikuvaa, reilua työelämää, laadukasta opetusta, kunnianhimoista ilmastotyötä ja rikasta kulttuuria.

– Tavoittelemme täyttä 100 ehdokkaan listaa vielä tämän vuoden puolella, jotta kaikki pääsevät kampanjoimaan hyvissä ajoin, Claire Bell kertoo.

Turun Vasemmistoliiton hallituksessa ovat ensi vuonna varsinaisia jäseniä Nina Artesola, Joonas Jormalainen, Jenni Jäntti, Aarni Koivisto, Maija Lehmuslehto, Rauni Niinimäki, Otso Norblad, Otto Tarkka, Marinne Uusaho ja Mikko Waltari. Varajäseniksi valittiin Tero Ahlgren, Eila Hannula, Sari Lähteenmäki, Jukka Oksa ja Risto Rinne.