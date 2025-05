Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton keravalainen kansanedustaja Pia Lohikoski?

– Ammatillisen koulutuksen kriisi, jota on käsitelty tutkija Penni Pietilän väitöshankkeen uutisoinneissa. Pietilä on kertonut, millaiseksi opetus ja opiskelu muuttui Sipilän hallituksen 2018 toteuttaman amisreformin ja 190 miljoonan euron rahoitusleikkausten jälkeen. Reformi muutti amikset paikoiksi, joissa Pietilän mukaan ei enää saisi opettaa, vaan oppilaiden osaamista ”tunnustetaan” minimitaitojen kautta.

– Samaan aikaan ammattikoulutus uudistettiin täysin työelämälähtöiseksi. Kaikki yleissivistävä vedettiin minimiin. Opettajia irtisanottiin ja opetusryhmiä kasvatettiin, eivätkä Orpon hallituksen 120 miljoonan euron uudet amisleikkaukset ole ainakaan parantaneet tilannetta.

”Tilanne oppivelvollisuusuudistuksen jälkeen on räikeän epäyhdenvertainen.”+

– Nykyinen opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) kommentoi, että ”ei tunnista synkkää kuvaa ammattikoulujen tilasta”. Sivistysvaliokunnan jäsenenä ja ammattiin opiskelevan nuoren äitinä pidän käsittämätöntä, että opetusministeri vähätteli amisten ongelmia ja kiisti tieteellisen väitöstutkimuksen tulokset muutaman rehtorin kertomuksiin vedoten.

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Viime hallituskaudella paransimme silloisen opetusministerin Li Anderssonin (vas.) johdolla rahoitusta, jotta ammatillisen koulutuksen järjestäjillä olisi taloudellisia edellytyksiä panostaa henkilöstön määrän kasvattamiseen sekä lähiopetuksen lisäämiseen.

– Toteutimme nuorten yhdenvertaisuutta parantavan oppivelvollisuusuudistuksen ja maksuttoman toisen asteen koulutuksen. Samalla oppivelvollisuusuudistuksen yhteydessä tehtiin asetus, jolla säädettiin lähtökohtainen vähimmäismäärä opetusta per osaamispiste ammatillisessa koulutuksessa. Tällä oli tarkoitus parantaa amisopetuksen laatua ja määrää.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Työssäni sivistysvaliokunnan jäsenenä ammatillisen koulutuksen leikkaukset tulevat lähelle. Saan jatkuvasti yhteydenottoja ja tapaan alan toimijoita, jotka ihmettelevät aikuiskoulutustuen lakkauttamista ja ammatilliseen koulutuksen romuttamista Orpon hallituksen leikkauksilla.

– Saamani palautteen perusteella viime kaudella toteutettu asetus ei vielä riittänyt takaamaan riittävää opetusta amiksissa. Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n julkaiseman jäsenkyselyn mukaan opetuksen ja ohjauksen määrän toimintatavoissa on asetuksesta huolimatta vielä paljon epäselvyyksiä ja käytännöt myös vaihtelevat oppilaitosten välillä.

– Tilanne oppivelvollisuusuudistuksen jälkeen on räikeän epäyhdenvertainen: amikset saavat paljon vähemmän lähiopetusta kuin lukiolaiset. Olen siksi tehnyt lakialoitteen, että nostetaan ammatillisen opetuksen ja ohjauksen vähimmäismäärä osaamispistettä kohti 12 tunnista 16 tuntiin, ja tämä opetus tulisi järjestää pääsääntöisesti lähiopetuksena.

– Penni Pietilän tutkimuksen mukaan duunarit halutaan pitää duunareina ja tarjotaan siksi amiksessa merkittävästi lukiota vähemmän opintoja ja aivan erityisen vähän yleissivistäviä opintoja. Tämä on surullista ja vaatii tilanteen korjaamista, etenkin kun aiempaa suurempi osa ammattiin opiskelevista nuorista pitäisi saada jatkamaan opintojaan myös korkeakouluihin, jos haluamme nostaa suomalaisten korkeakoulutettujen osuutta. Korkeakoulutettujen nopea laajeneminen on jatkunut kansainvälisesti, mutta Suomi on jäämässä jälkeen.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Tällä viikolla en ehdi muihin kulttuurielämyksiin kuin lapseni koulun kevätjuhlaan.

– Olen kuitenkin kartoittanut, mitä kesäteattereita on tulossa ensi-iltaan. Ensi viikolla menen katsomaan Keski-Uudenmaan teatteri KUT:n kesäteatteriin Krapille Peter Quilterin Suurenmoista! -musiikkikomedian.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.