Vasemmistoliiton kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo haluaa tietää, onko pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama oikeistohallitus muuttamassa Suomen linjaa kiintiöpakolaisten valitsemisesta sukupuolen ja uskonnon perusteella. Hän jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen asiasta.

– Saamieni tietojen mukaan pakolaiskiintiön kohdentamispäätöstä ollaan päivittämässä ja ministeriön virkamiehille osoitettua ohjeistusta tiukentamassa, Honkasalo sanoo.

– Poliittiseksi linjauksesi oltaisiin esittämässä, että Suomi ei vastaanottaisi kiintiössään minkään ikäisiä poikia tai miehiä tai muita kuin kristittyjä. Siis ainoastaan kristittyjä naisia ja tyttöjä.

”Linjaus on myös täysin vastoin hallituksen rasismitiedonantoa.”

Tarve kasvanut

Honkasalo muistuttaa siitä, että YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR) koordinoi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia ulkomaalaisten uudelleensijoittamista pakolaiskiintiössä.

– Samaan aikaan, kun uudelleensijoittamisen tarve on maailmanlaajuisesti kasvanut, on hallitus laskenut Suomen pakolaiskiintiön historiallisen matalalle tasolle, 500 henkilöön. Viime vuonna se oli vielä 1050, Honkasalo sanoo.

Muslimimaat boikottiin?

Honkasalo viittaa Helsingin Sanomien uutiseen, jossa useat lähteet ovat kertoneet perussuomalaisten pyrkivän vähentämään pakolaisten vastaanottoa muslimimaista.

Tämä tarkoittaisi käytännössä, että esimerkiksi Afganistanista ei otettaisi pakolaisia ja suosittaisiin vaikkapa Venezuelan kristittyjä pakolaisia.

Uutisen mukaan linjamuutosken taustalla olisivat perussuomalaisten sisäministerit eli ensin Mari Rantanen ja häntä tehtävässä seurannut Lulu Ranne, jotka olisivat ohjeistaneet virkamiehiä valmistelemaan ensi vuoden kiintiön kohdentamista pois esimerkiksi Afganistanista.

– On äärimmäisen huolestuttavaa, jos nämä tiedot pitävät paikkansa ja Suomen hallitus on pyrkimässä valikoimaan Suomen kiintiötä tällaisin perustein. Linjaus on myös täysin vastoin hallituksen rasismitiedonantoa, Honkasalo sanoo.

Hän tähdentää sitä, että kiintiöpakolaisten vastaanotto on vaikuttava ja hallittu tapa auttaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia pakolaisia, sillä tulijoiden suojelun tarve, turvallisuuteen liittyvät seikat sekä kotoutumisen edellytykset on selvitetty jo ennen heidän saapumistaan Suomeen.