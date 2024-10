Vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Jessi Jokelainen vaatii Oulaisissa sijaitsevan Oulaskankaan sairaalan ympärivuorokautisen päivystyksen säilyttämistä. Hallituksen esitys sairaalaverkon karsimiseksi on tänään keskiviikkona eduskunnassa lähetekeskustelussa. Esitys päättäisi kattavan päivystyksen Oulaskankaan sairaalassa.

– Alueen väkimäärä ja välimatkat huomioiden olisi kohtuutonta lakkauttaa Oulaskankaan ympärivuorokautinen päivystys, sanoo Jokelainen.

Pitkät välimatkat

Jokelainen muistuttaa siitä, että alueella, jota Oulaskankaan sairaala palvelee, asuu lähes 120 000 ihmistä, mikä on lähes yhtä paljon kuin koko Etelä-Karjalan tai Etelä-Savon hyvinvointialueilla.

Oulaskankaan sairaalasta on matkaa Oulun ympärivuorokautiseen päivystykseen 100 kilometriä ja Kokkolaan 110 kilometriä. Esimerkiksi Pyhäjärveltä tulee matkaa Oulun päivystykseen lähes 200 kilometriä, kun taas Oulaskankaan sairaalaan sieltä on noin 100 kilometriä.

– Hallituksen tulee lisätä Oulaskankaan ympärivuorokautisen päivystyksen säilyttäminen esitykseensä ja täten turvata alueen asukkaiden hoitoonpääsy ja hyvinvointialueiden tasaveroinen kohtelu, Jokelainen sanoo.

Pyöritelty vuosia

Tilanne Oulaskankaan sairaalassa on ollut jo pitkään tukala, sillä sairaalan kohtaloa on pyöritelty pitkään. Se on jo osaltaan johtanut henkilökunnan irtisanoutumisiin.

– Vetoan nyt erityisesti Oulun vaalipiirin perussuomalaisiin ja kokoomuslaisiin. Tehkää voitavanne Oulaskankaan päivystyksen säilyttämiseksi, sanoo Jokelainen.

Hän muistuttaa siitä, että Kouvolan päivystys onnistuttiin säilyttämään, vaikka sen palvelualue on Oulaskankaan sairaalaa pienempi. Hänen mielestään sairaalaverkon karsimisen periaatteiden tulisi olla yhtenevät, mutta nyt ne eivät näytä olevan.