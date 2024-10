– Ilmastotoimet ovat tämän vuosisadan suurin yksittäinen mahdollisuus talouskasvuun. Se voisi olla Afrikan paras mahdollisuus nostaa köyhyydestä ihmisiä, yhteisöjä ja talouksia vuosisatojen hyväksikäytön ja hyljeksinnän jälkeen, YK:n ilmastonmuutosjohtaja Simon Stiell sanoi Norsunluurannikon Abidjanissa elo-syyskuun vaihteessa järjestetyssä ympäristökonferenssissa.

Kokouksessa julkistettu raportti Afrikan ilmaston tilasta vuonna 2023 kertoo, että Afrikassa lämpötilat ovat viimeisen kuuden vuosikymmenen aikana kohonneet. Viime vuosi oli yksi kolmesta lämpimimmästä 124 vuoden mittaushistorian aikana, ja se johti ruuan niukkuuteen, köyhyyden syvenemiseen, pakkomuuttoihin ja hengenmenetyksiin.

Siinä missä jotkut näkevät pelkkiä vaikeuksia, jotkut näkevät uusia mahdollisuuksia.

– Maailman johtajien on täysin väärin ajatella, että onhan se hirveän surullista, mutta ei minun ongelmani. Keskinäisten riippuvuuksien maailmassa on taloudellinen ja poliittinen realiteetti, että tässä kriisissä me olemme kaikki yhdessä. Me nousemme tai kaadumme yhdessä. Mutta jos ilmasto- ja talouskriisit liittyvät globaalisti yhteen, niin tekevät myös ratkaisut, Stiell sanoi.

Valtavat kustannukset ja mahdollisuudet



– Mahdollisuudet ovat valtavat. Mutta niin ovat myös hallitsemattoman globaalin lämpenemisen kustannukset afrikkalaisille kansakunnille. Algeriasta Sambiaan ilmastosta johtuvat katastrofit pahenevat ja aiheuttavat eniten kärsimystä niille, jotka ovat niihin vähiten syypäät, Stiell totesi.

Afrikassa ilmastokriisi on taloudellisesti pohjaton kaivo, joka tekee talouskasvun tyhjäksi. Moni Afrikan valtio menettää ilmastovaikutusten vuoksi jopa viisi prosenttia bruttokansantuotteestaan.

Raportin mukaan monet maat joutuvat ohjaamaan jopa 9 prosenttia valtionbudjeteistaan ennalta suunnittelemattomiin menoihin, joilla vastataan äärisäiden vaikutuksiin. Vuoteen 2030 mennessä jopa 118 miljoonaa äärimmäisen köyhää ihmistä altistuu kuivuudelle, äärihelteille ja tulville, jos tilanteeseen ei reagoida asiaankuuluvalla tavalla.

Loistava investointi



On arvioitu, että pelkästään Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa ilmastonmuutokseen sopeutuminen maksaa 30–50 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Stiellin mukaan ilmastositoumusten toteuttaminen kuitenkin avaa inhimillisten ja taloudellisten hyötyjen kultakaivoksen: puhtaampaa, luotettavampaa ja edullisempaa energiaa Afrikkaan, lisää työpaikkoja, vahvempia paikallistalouksia, vakautta ja lisää mahdollisuuksia etenkin naisille.

– Ruuanlaitto perinteisillä polttoaineilla tuottaa osapuilleen saman määrän kasvihuonekaasuja kuin globaali laiva- tai lentoliikenne. Se johtaa myös kolmeen miljoonaan ennenaikaiseen kuolemaan vuosittain. Tämän epäkohdan korjaaminen maksaisi vuosittain 4 miljardia dollaria. Se olisi loistava investointi, Stiell totesi.

– Puhtaaseen energiaan investoitiin viime vuonna yli 400 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Siitä vain 2,6 miljardia dollaria meni Afrikkaan. Uusiutuvaan energiaan kohdistuvien investointien pitäisi vuoteen 2030 mennessä vähintään viisinkertaistua, hän korosti.