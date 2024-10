Kaksi uutista keskiviikolta kertoo paljon Petteri Orpon hallituksen ja kokoomuksen politiikasta. Uusi Suomi -lehti uutisoi, että asumistuen leikkauksesta kertyvä säästö kumoutuu toimeentulotuessa tapahtuneen rajun kasvun vuoksi.

Kävi juuri niin kuin pelättiin. Asumistuen leikkaus ajoi ihmisiä hakemaan toimeentulotukea, joka on paitsi viimeinen myös ihmisiä työelämästä syrjäyttävä tuki. Se on alunperin tarkoitettu väliaikaiseksi. Nykyään siitä on monelle tullut pysyvä. Toimeentulotuen on myös havaittu passivoivan sen saajia, koska pienikin saatu summa leikkaa toimeentulotukea välittömästi.

Toinen uutinen keskiviikolta kertoi, että kokoomus haluaa puolittaa perintö- ja lahjaveron kahden vuoden määräajaksi. Kokoomuksen kansanedustajat ristivät avauksen ”kasvutoimeksi”.

Helsingin Sanomain haastattelussaHelsingin yliopiston taloustieteen professori Niku Määttänen kummeksui avausta. Ensinnäkin se sopii Määttäsen mukaan huonosti hallituksen tavoitteeseen tasapainottaa julkinen talous.

– En usko, että perintö- ja lahjaveron alentaminen kahdeksi vuodeksi rahoittaisi itse itsensä, Määttänen sanoi HS:lle.

Valtio kerää perintöveroina yli miljardi euroa vuosittain.

Kokoomuksen tavoitteena on todennäköisesti se, ettei puolituksesta tehtäisiin pysyvä vuonna 2027. Sattumalta silloin on eduskuntavaalit ja edessä uuden hallituksen muodostaminen.

Tutkijoilta tukea verolle

Lahja- ja perintöveron puolittaminen hyödyttäisi eniten yhteiskunnan korkeimmassa tuloluokassa olevia eli kokoomuksen kannattajia. Kokoomuksella on toki jo pitkään ollut tavoitteena, että perintövero poistetaan. Tilalle se on esittänyt toisenlaista veroa.

Monet tutkijat kannattavat perintöveroa. Sitä pidetään yhtenä vähiten vahingollisimmista veroista.

– Perintöverolla on vankka kannatus taloustieteilijöiden joukossa, koska se on talouden toiminnan kannalta poikkeuksellisen hyvä vero. Esimerkiksi verotuksen uudistustarpeita pohtinut arvostettu Mirrlees Review (pdf) päätyi suosittamaan perintöveron säilyttämistä ja sen veropohjan vahvistamista, kirjoitti vuonna 2019 SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta.

Kaukoranta kommentoi uusinta avausta X-palvelussa, jossa hän vastasi RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutzille. Adlercreutz sanoi RKP:n kannattavan, että Suomessa otettaisiin käyttöön Ruotsin malli. Ruotsissa perintövero poistettiin parikymmentä vuotta sitten.

– En ymmärrä miten kehtaa esittää julkista taloutta heikentäviä veronkevennyksiä samaan aikaan kun perustelee hyvinvointivaltion palveluiden ja sosiaaliturvan isoja leikkauksia kestävyysvajeella, Kaukoranta tiivisti Adlercreutzille.

Perintöverolla on luonnollisesti myös vastustajansa. Elinkeinoelämän valtuuskunta totesi tämän vuoden heinäkuussa, että se on suomalaisille kaikkein epämieluisin vero.

On verosta mitä mieltä tahansa, kokoomuksen avaus osoittaa yhden asian. Julkisen talouden tasapainottaminen on puolueelle ja monelle muulle oikeistolaiselle poliitikolle täysin toissijainen tavoite. Tärkeämpi on huolehtia hyväosaisten eduista.