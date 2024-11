Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela arvioi, että Naisjärjestöt yhteistyössä -järjestön eli Nytkiksen teettämän, tänään julkistetun tutkimuksen tulokset ovat järkyttäviä ja surullisia. Tutkimus osoittaa joka viidennen miehen uskovan, että nainen voi ansaita kokemansa väkivallan pukeutumisellaan, ulkonäöllään tai käytöksellään. Alle 35-vuotiaista miehistä näin ajattelee joka neljäs.

– Sukupuolistunut väkivalta on Suomessa edelleen todella yleistä. Se on julmaa väkivaltaa, joka ei ole koskaan uhrin syytä. Se ei tietenkään palaudu naisen pukeutumiseen tai käytökseen. Ajatus on aivan absurdi ja hyvin surullinen, Koskela sanoo.

Nytkiksen tutkimus toteutettiin syksyllä 2024. Se selvitti miesten asenteita naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kohtaan. Järjestö pitää tuloksia hälyttävinä etenkin nuorten miesten osalta.

ILMOITUS ILMOITUS

”Väkivalta ei ole koskaan uhrin syytä.”

– Tutkimuksemme osoittaa, että vaikka kaikki miehet eivät hyväksy naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, aivan liian suuri osa miehistä suhtautuu siihen huolestuttavan sallivasti, Nytkiksen pääsihteeri ja Suomen väkivaltaobservatorion puheenjohtaja Silla Kakkola sanoo.

– Miehet normalisoivat naisiin kohdistuvaa väkivaltaa asenteillaan. Näissä asenteissa meillä on paljon muutettavaa, ja tässä miehet ovat itse avainasemassa.

Osa miehistä konservatiivistuu

Koskela toteaa, että Tilastokeskuksen mukaan joka kolmas nainen on kokenut elämässään fyysistä parisuhdeväkivaltaa tai sillä uhkailua. 2010-luvulla joka vuosi keskimäärin 15 naista on kuollut parisuhdeväkivallan seurauksena. THL:n tiedot paljastavat, että erityisessä riskissä parisuhdeväkivallalle ovat raskaana olevat naiset ja pienten lasten äidit.

– Yksi Nytkiksen tutkimuksen pysäyttävimmistä tuloksista oli se, että konservatiivisia, uhreja syyllistäviä asenteita oli erityisen paljon erityisesti nuoremmilla miehillä. Andrew Taten kaltaiset hypermaskuliinisuutta ja väkivaltaa ihannoivat henkilöt ja heidän salonkikelpoistamisensa eivät auta asiaa Koskela sanoo.

Hänen muistuttaa yleisestä ajatuksesta, jonka mukaan seuraavat sukupolvet ovat edeltäjiään liberaalimpeja.

– Mutta tämä ei enää pidä kokonaan paikkaansa: nuorten miesten konservatiivistumisesta on puhuttu laajemminkin, ja kyseessä on oikea ilmiö. Tarvitaan lisää tutkimusta ja keskustelua, jotta voidaan ymmärtää ilmiön taustatekijät, hän toteaa.

– Väkivalta ei ole koskaan uhrin syytä. Sukupuolistunut väkivalta on ilmiö, jonka kitkeminen edellyttää töitä koko yhteiskunnalta.

Asenneilmapiiriä täytyy muuttaa

Nytkis kuitenkin painottaa sitä, että tutkimus osoittaa hälyttävistä tuloksista huolimatta myös valtaosan miehistä tunnistavan vastuunsa väkivallan lopettamisesta. 84 prosenttia miehistä on sitä mieltä, että miesten tulisi ottaa suurempi vastuu naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisesta. 78 prosenttia miehistä ajattelee, että miesten tulisi puuttua enemmän loukkaavaan ja esineellistävään puheeseen naisista.

Tulokset ovat myös osittain ristiriidassa keskenään; esimerkiksi miehistä 90 prosenttia on sitä mieltä, että naisiin kohdistuva väkivalta on aina väärin, mutta samaan aikaan 21 prosenttia miehistä on sitä mieltä, että nainen voi ansaita tähän kohdistuvan väkivallan.

– Uskon että naiset saisivat vähemmän nokkaansa kun pitäisivät suunsa kiinni, 36-vuotias mies toteaa tutkimuksen avovastauksessa.

– [Vastuu väkivallan lopettamisesta on] naisilla itsellään, ei pidä hillua puolialasti. Eikä vetää perskännejä ja lähteä yksin liikenteeseen, mies, 65, toteaa.

– Kyllä suomessa naiset käy useammin miesten päälle kuin miehet naisten, 33-vuotias mies todistaa.

Selkeä enemmistö on kuitenkin toista mieltä.

– Vastuu on ennen kaikkia miehillä. Jokaisen tulisi ottaa enemmän vastuuta itsestään ja läheisistään, muiden muassa 28-vuotias mies sanoo.

– Väkivallan tekijöillä on vastuu teoistaan, ei kenelläkään muulla, 46-vuotias mies kiteyttää.

Kaikkein eniten asenteisiin näyttää vaikuttavan ikä. Eri ikäryhmien väliset erot asenteissa ovat läpi tutkimuksen suuria; kun 22 prosenttia 18-24-vuotiaista miehistä ajattelee, että joskus on välttämätöntä käyttää väkivaltaa tullakseen kunnioitetuksi, vanhimmasta eli 65-79-vuotiaiden ikäryhmästä näin ajattelee vain 6 prosenttia.

Kakkola painottaa, että nykyinen asenneilmapiiri on kuitenkin huolestuttava ja edellyttää muutoksia kasvatuksessa, lainsäädännössä ja sosiaalisen median vaikutteissa.

– On tärkeää, että yhteiskunnallista keskustelua herätetään ja väkivallan juurisyitä ymmärretään paremmin. Väkivalta loppuu, kun tekijät lopettavat sen, hän painottaa.

Väkivallasta kärsivät kaikki

Järjestön mukaan tutkimuksen tulokset osoittavat, että väkivallan ehkäisyyn tähtääviä toimia, kuten juurisyihin puuttumista kasvatuksesta ja koulutuksesta lähtien, tulisi vahvistaa. Lisäksi järjestö arvioi, että väkivaltaa kokeneiden ja sen tekijöiden palveluiden saatavuutta tulisi lisätä, ei vähentää, kuten pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama oikeistohallitus suunnittelee.

– Työnsarkaa riittää ja näiden tulosten mukaan jopa aiempaa enemmän. Olemme huolissamme erityisesti siitä, kuinka nykypäivän mediakulttuuri ja sosiaalinen media vaikuttavat asenteisiin ja väkivallan normalisoitumiseen, Kakkola sanoo.

– Väkivaltakulttuurista kärsivät nimittäin kaikki, myös miehet. Haluamme vaikuttaa siihen, että yhteiskunnassa herätään näihin hälyttävän väkivaltaisiin asenteisiin, etenkin nuorten osalta.

Nytkiksen teettämä tutkimus on osa Suomen Väkivaltaobservatorion Valoa, ei väkivaltaa -kampanjaa. Se tehtiin online-paneelin kautta ja siihen osallistui 1058 iältään 18–79-vuotiasta Suomessa asuvaa miestä. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttia.