Mwenjen koulun pyörätelineessä seisoo siistissä rivissä mustia ja vankkarakenteisia polkupyöriä. Buffalo-merkkiset pyörät on suunniteltu erityisesti pitkille matkoille ja vaikeakulkuiseen maastoon.

Yksi pyöristä kuuluu seitsemäsluokkalaiselle Rejoice Muzamanille. Hän on yksi niistä yli 60 000 zimbabwelaisesta oppilaasta, joille yhdysvaltalainen hyväntekeväisyysjärjestö World Bicycle Relief on jakanut polkupyöriä vuodesta 2009 lähtien. Heistä noin 70 prosenttia on tyttöjä.

Peruskoulun viimeistä vuotta käyvä Muzamani asuu yhdellä Zimbabwen syrjäisimmistä ja köyhimmistä alueista. Kouluja ei ole riittävästi, joten monet joutuvat kävelemään jopa 20 kilometriä päällystämättömiä ja kapeita hiekkateitä päästäkseen lähimpään kouluun.

Muzamanin päivittäinen koulumatka on yhteensä 14 kilometriä. Ennen hän taittoi sen kävellen. Lisäksi hänen tulee huolehtia viisihenkisen perheen ruoanlaitosta ja kodin siivoamisesta, kuten zimbabwelaistytöiltä odotetaan. Velvollisuuksien hoito ja koulunkäynti matkoineen oli raskasta.

Pimeä pelotti aamuin illoin



– Vaikka heräsin aikaisin, minun oli vaikea ehtiä ajoissa kouluun kotitöiden takia. Myöhästelin tunneilta ja olin alakuloinen, Muzamani kertoo.

Aamulla, kun Muzamani lähti kouluun, oli vielä pimeää. Kun hän koulupäivän jälkeen pääsi takaisin kotiin, oli jälleen pimeää.

Pimeys pelotti Muzamania. Lisäksi hyeenojen hyökkäykset ovat uhka maaseudulla, jota ympäröivät riistansuojelualueet. Läksyjen tekeminen iltaisin oli vaikeaa sähköttömässä ja pimeässä kodissa.

Muzamani sai pyörän vuonna 2021, ja elämä helpottui.

– Enää en myöhästy oppitunneilta. Lisäksi saavun ajoissa kotiin ja minulle jää aikaa tehdä läksyt, hän kertoo.

Vauhtia ja turvaa koulumatkoihin



Sean Granville-Ross World Bicycle Relief -järjestöstä sanoo, että pitkät ja turvattomat koulumatkat johtavat usein koulupudokkuuteen erityisesti tytöillä. Polkupyörät lyhentävät matka-aikaa, lisäävät koulunkäyntiä ja parantavat turvallisuuden tunnetta. Myöhästelyt vähenevät 35 prosenttia, ja oppilaat tuntevat olonsa turvallisemmaksi matkalla.

– Antamalla tytöille polkupyöriä parannamme heidän mahdollisuuksiaan koulutukseen. Lisäksi edistämme yhteisön kehitystä, kun perheet käyttävät polkupyöriä muuhunkin liikkumiseen, Granville-Ross selittää.

Paikalliset yhteisöt kieltävät pyörien käytön kouluaikana muuhun kuin koulumatkoihin. Tämä takaa osaltaan, että tytöt pääsevät joka päivä kouluun.

Urahaave piti liikkeellä



Mwenje Dumisanin lukion oppilas Faith Machavi joutui ennen kävelemään päivittäin yhteensä yli kymmenen kilometrin koulumatkan.

– Peruskoulussa melkein luovutin. Sanoin äidilleni, että olen väsynyt enkä jaksa enää. Päivittäinen kävelymatka ja se, että tyttölapsena minun odotettiin tekevän kaikki kotityöt, on masentavaa, Machavi sanoo.

Halu opiskella asianajajaksi piti hänet liikkeellä. Hän sai polkupyörän vuonna 2022.

– Olin niin onnellinen. Se oli helpotus.

Machavi kertoo, että monet hänen ystävistään jättivät koulun kesken ja päätyivät alaikäisinä naimisiin.

Teiniraskaudet ja lapsiavioliitot yleisiä



Lapsiavioliittojen vaikutukset tyttöihin ovat tuhoisat.Koulunkäynti keskeytyy ja teiniraskaudet ovat yleisiä. Zimbabwessa yksi kolmesta naisesta menee naimisiin ja useampi kuin yksi viidestä synnyttää ennen täysi-ikäisyyttä.

Granville-Ross näkee pitkien koulumatkojen ja teiniraskauksien sekä -avioliittojen välillä yhteyden.

– Polkupyörä antaa tytöille mahdollisuuden pysyä koulussa, hakeutua jatko-opintoihin ja välttää teiniavioliittoja ja raskautta, Granville-Ross sanoo.

Zimbabwelainen lasten oikeuksien asiantuntija Maxim Murungweni näkee muitakin hyötyjä.

– Tytöille suunnattu polkupyöräaloite voimaannuttaa heitä myös psykologisesti. He tietävät, että heillä on liikkumavaraa, joka auttaa heitä selviytymään päivittäisistä toimistaan, hän sanoo.

Murungweni kannustaa hallitusta ja kehitysyhteistyökumppaneita lisäämään polkupyöräaloitteen kaltaisia projekteja. Granville-Rossin järjestö aikookin laajentaa polkupyöräprojektia seuraavien kolmen vuoden aikana eri puolilla Zimbabwea.