Huumeisiin kuoli viime vuonna ennätysmäärä ihmisiä Suomessa. Huumausainekuolemia oli Tilastokeskuksen mukaan kaikkiaan 310, kun vuonna 2022 kuolleita oli 60 vähemmän.

Eniten huumekuolemat kasvoivat 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä. Tässä ikäryhmässä kuolemia oli myös eniten.

– Viime vuonna huumeisiin kuoli kaikkiaan 91 alle 25-vuotiasta nuorta. Tämä on enemmän kuin koskaan aiemmin vuodesta 2006 alkavan mittaushistorian aikana, sanoo Tilastokeskuksen aktuaari Kati Taskinen tiedotteessa.

Yli 80 prosenttia viime vuonna huumeisiin kuolleista oli miehiä. Tilastokeskuksen Taskisen mukaan huumekuolemien kasvu johtui kokonaan miehistä.

– Huumeisiin kuolleiden miesten määrä kasvoi 61:llä edellisvuodesta.

Valtaosa huumekuolemista johtui tapaturmaisista myrkytyksistä. Samaan aikaan myös pitkäaikaisesta käytöstä ja huumeriippuvuudesta johtuvat kuolemat kasvoivat.

A-Klinikkasäätiön kohtaavan työn päällikkö Annuska Dal Maso tiivistää X-palvelussa, että huumeisiin kuolleita on enemmän kuin koskaan.

– Vuonna 2023 joka neljäs 15–24-vuotiaana kuollut menehtyi huumeisiin.

Tilastokeskuksen huumekuolemaluvut vuodelle 2023 on julkaistu.

Näihin sisältyvät kaikki huumeisiin liittyvät kuolemat(ei vain yliannostukset).

Niitä on 310.

