Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää hedelmöityshoitojen Kela-korvauksista käytävää keskustelua ristiriitaisena. Koskela viittaa julkisuuteen tulleista hallituspuolueiden sisäisistä näkemyseroista, jotka ovat kärjistyneet sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) ja kristillisdemokraattien kansanedusajan Päivi Räsäsen välillä.

Grahn-Laasonen totesi eilen Iltalehdessä toivovansa, että keskustelua ei käytäisi siitä, että sateenkaariperheiden ja itsellisten naisten rajaaminen Kela-korvauksien ulkopuolelle olisi ”jokin ideologinen valinta”.

– Päivi Räsänen kuitenkin vastustaa avoimesti korvauksia naispareille, Koskela toteaa.

Kumman sanaan voi luottaa, Räsäsen vai Grahn-Laasosen?

Koskee muitakin kuin heteropareja

Päivi Räsäsen mukaan hallituksessa on sovittu asian menevän niin, että Kela-korvaus kattaa hedelmöityshoidot vain silloin, kun taustalla on sairaudesta johtuva lapsettomuus. Näin Räsäsen mukaan sovittiin silloin, kun lakiesityksestä hedelmöityshoitojen Kela-korvausten palauttamisesta neuvoteltiin. Grahn-Laasonen on kuitenkin sanonut, että asia ei ole poliittinen valinta.

Koskela ihmettelee lausuntoja.

– Jos kysymykseen on Räsäsen mielestä liittynyt poliittinen neuvottelu ja Grahn-Laasosen mielestä valinta ei ole ollut poliittinen, niin herää kysymys siitä, kuka puhuu totta, hän toteaa.

– Lapsettomuus koskee muitakin kuin heteropareja eikä poliittisilla päätöksillä pidä rajata yhtäkään ihmistä lapsihaaveiden ulkopuolelle.

Mitä tapahtui?

Koskela vaatii selvitystä asiasta.

– Hallitus on velvollinen selittämään, mitä tämän asian valmistelussa on tosiasiallisesti tapahtunut ja kumman sanaan voi luottaa, Räsäsen vai Grahn-Laasosen, Koskela sanoo.

Hänen mukaansa ensisijaista olisi panostaa julkisiin palveluihin ja niiden saatavuuteen.

– Sen sijaan hallitus leikkaa sote-palveluista rankalla kädellä.