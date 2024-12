HUS irtisanoo iäkkäitä työntekijöitä. Näin arvioivat JHL:n pääluottamusmiehet seurattuaan sitä, etkä saavat kutsun irtisanottaviksi.

HUS ilmoitti viime viikolla yt-neuvottelujen päätteeksi irtisanovansa 280 työntekijää. Suurin vähennys koskee niin sanottuja runkovalveluita, eli ei hoitotyötä tekeviä vaan esimerkiksi vahtimestareita, osastosihteereitä ja hoitologistikkoja. Kaikkein suurin ryhmä saa lähteä tietohallinnosta.

Kaikkiaan hallinnosta ja tukipalvelusuista potkut saa 170 henkilöä, mikä tarkoittaa 5,2 prosentin vähennystä.

”Tämä ottaa voimille, kun kuulemisista lähdetään itkien.”

– Lähes 90 prosenttia irtisanotuista on 60-luvulla syntyneitä, pitkään HUSilla työskennelleitä työtekijöitä, Niina Koskela sanoo. Hän on JHL:n pääluottamusmies HUS:lla Meilahdessa..

Hänen irtisanotuista tekemänsä ikä- ja palvelusvuosikartoitus vahvistaa epäilystä ikäsyrjinnästä.

– Lisäksi mukana on henkilöitä, jotka ovat työkykyprosessissa, mikä tarkoittaa, että heidän työkykynsä on jollain tavalla rajoittunut ja sitä kartoitetaan.

Työehtosopimuksen mukaan työssä työkykyään menettäneiden pitäisi kuitenkin olla viimeisten joukossa irtisanomisjärjestyksessä .

Koskela sanoo kuullensa samaa viestiä muiden liittojen HUSissa toimivilta pääluottamusmiehiltä.

– Iäkkäimmät laitetaan ulos. Hehän ovat niin sanottuja kalliita työntekijöitä.

Itkuinen tunnelma

Tunnelma HUSilla on vaisu.

– Tämä ottaa voimille, kun kuulemisista lähdetään itkien, Koskela sanoo.

– Varmasti tuntuu pahalta varsinkin niistä, jotka ovat olleet talossa jopa 40 vuotta ja jäljellä olisi vuosi pari ennen eläkeikää. Tämä on varsinainen märkä rätti työnantajalta kiitokseksi pitkästä palveluksesta.

Koskela itse aloitti HUSilla Meilahdessa vuonna 1990.

– Tulin töihin ensiapuun, sitten siirryin talouspalveluihin. Olen hoitanut laskutusta toimistosihteerinä. Aivan varmasti olisin irtisanottujen joukossa, jollen olisi luottamusmies.

Ensimmäiset irtisanomisista ilmoitettiin työntekijöille perjantaina ja ilmoitukset ovat jatkuneet tällä viikolla. JHL:n osalta Koskela ja kuusi muuta pääluottamusmiestä ovat olleet mukana irtisanomistilanteissa työntekijän tukena.

Koskela syyttää HUSia siitä, että se toimii väärässä järjestyksessä.

– Ensin irtisanotaan, sitten vasta katsotaan, olisiko irtisanottavalle tarjolla jotain muuta työtä HUSilla, hän kertoo.

– Yleensähän ensin kartoitetaan, onko muuta tehtävää tai työtä tarjolla. Nyt tätä ei ole tehty. Tämä menee yt-lain rikkomisen puolelle.

Pääluottamusmiehet ovatkin huomauttaneet asiasta työnantajalle.

– Työnantajapuoli sanoo, että on saanut Kuntatyönantajilta luvan rikkoa lakia. Meistä näin ei voi toimia ja olemmekin merkkauttaneet jokaisessa kuulemisessa ylös, että että prosessi on laiton. Että tässä selkeästi sekä rikotaan lakia ja harrastetaan ikäsyrjintää.

Outoa säästämistä

Koskela ihmettelee HUSin tapaa säästää. Tukipalveluissa maksetaan pienimmät palkat.

– Nyt irtisanotaan sairaalamaailman pienipalkkaisimpia. Siinä joutuu sitten irtisanomaan aika monta, että syntyy säästöä, kun alimmat palkat ovat 2000 euron pintaan, Koskela laskeskelee.

– Jos karsittaisiin johdosta, selvittäisiin paljon vähemmillä irtisanomisilla.

Hän toteaa, että työt eivät kutienakan vähene, vaikka tekijät vähenevät.

– Esimerkiksi osastosihteereitä on vähennetty jo aikaisemminkin. Se on tarkoittanut, että heidän tehtävänsä on jaettu jo ennestään väsyneille jäljelle jääneille, jotka eivät ehdi tehdä töitään.

Hän muistuttaa siitä, että kaikkien ammattitaitoa tarvitaan.

– Esimerkiksi kun hoitaja ei saanut kiiretilanteessa potilaskuljettajaa kiinni, hän joutui viemään potilasta toiseen paikkaan itse. Mutta kun hän ei osannut reittiä, potilas sai neuvoa häntä. Siinä kuitenkin hoitaja teki vahtimestarin työtä. Hoitajat tekevät myös osastosihteereiden töitä, kun ei ole riittävästi tukihenkilökuntaa.He kirjaavat potilaat osastoille ja huolehtivat muitakin kirjaamisista.

Koskela pohtii, mihin kehitys johtaa.

– Tekevätkö lääkärit sitten kohta hoitajien työt?