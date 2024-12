Vasemmistoliiton perhevapaalla oleva kansanedustaja Hanna Sarkkinen perää empatiaa, solidaarisuutta ja luovuutta suomalasiseen politiikkaan.

– Ne ovat käsitykseni mukaan avaimia niihin yhteiskunnallisiin ongelmiin, jotka ovat käsillämme. Ne ovat työkaluja paremman tulevaisuuden rakentamisessa, Sarkkinen arvioi.

Hän puhui asiasta tänään itsenäisyyspäivänä Rauhanliiton ja Sadankomitean itsenäisyyspäivän matineassa Helsingissä.

”Uudet ideat harvoin tulevat meiltä puoluekoneistoista.”

Empatia tärkeintä politiikassa

Sarkkinen arvioi, että empatia on politiikan tärkeä työkalu.

– Empatia on ihmiskuvakysymys, se on myös poliittinen kysymys, hän sanoi.

– Kyky asettua toisen asemaan niin yksityiselämässä kuin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on avain kaikille hyvän yhteiskunnan rakentamiseen.

Sarkkinen palasi valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) arvioon, jonka mukaan empatialle ei ole sijaa politiikassa. Purra puhui asiasta Helsingin Sanomien haatattelussa viime vuoden huhtikuussa.

Sarkkinen on eri mieltä.

– Minä sanon, että empatian on oltava politiikan johtotähti. Orpon hallitus on heittänyt empatian romukoppaan ja unohtanut empatian heikossa asemassa olevia kohtaan. Meidän tehtävämme on kaivaa empatia esiin ja nostaa se ylpeästi jalustalle, hän painotti.

Tarvitsemme uusia ideoita

Sarkkinen kaipasi myös solidaarisuutta yliyksilökeskeiseen kilpailuyhteiskuntaan, joka hänen mukaansa tuhoaa mahdollisuuden muuttaa maailmaa yhdessä.

– Kilpailua ja erottelua korostava yhteiskuntapolitiikka murentaa solidaarisuutta ja sairastuttaa ihmiset, mutta muutos on toivottavasti jo matkalla, hän ennusti.

– Nuoret osoittavat solidaarisuutta Palestiinalle ja moni on herännyt kysymään, mikä tässä yhteiskunnassa sairastuttaa mielemme. Toivon, että kansalaisjärjestöt ja puolueetkin löytävät uusia tapoja tuoda ihmisiä yhteen ja kanavoida ihmisten muutosvoimaa.

Luovuuden Sarkkinen totesi avaavan uusia tulevaisuuksia.

– Ei riitä, että käymme puolustustaistelua vanhan hyvinvointivaltion puolesta, vaan tarvitsemme ideoita siitä, miltä tulevaisuuden ekokestävä hyvinvointi näyttää, hän sanoi.

– Uudet ideat harvoin tulevat meiltä puoluekoneistoista, vaan kansalaisliikkeiltä, tieteestä ja kulttuurikentältä.

Hän kannusti vasemmistoa rohkeuteen uusien ideoiden suhteen

– Ei oikeistokaan arastele ja pyytele anteeksi tavoitteitaan ja toimiaan hyvinvointivaltion purkamiseksi. Jos tämä aika jotain kaipaa, niin kuvia paremmasta huomisesta ja yhteistyötä sen eteen. Ehkä tämäkin tilaisuus lietsoo meissä jotain uutta, hän sanoi.

– Ei jätetä tulevaisuutta äärioikeistomarssilla poseeraaville persuille, vaan kuvitellaan ja tehdään kaikille parempaa huomista yhdessä!

Yhdeksi alustaksi muutoksen rakentamiseen hän mainitsi vasemmistoliiton europarlamentaarikon Li Anderssonin eilen torstaina esittelemän uuden Käännös-festivaalin, joka järjestetään tammikuussa.