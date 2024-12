Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki on suivaantunut kokoomuksen kansanedustajan Ben Zyskowiczin eduskunnan täysistunnossa esittämistä väitteistä. Eduskunta käsitteli maanantaina ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa.

Omassa puheenvuorossaan Zyskowicz syytti vasemmistoa siitä, ettei se ole kritisoinut Syyrian diktaattoria Bašar al-Assadia. Al-Assadin verinen diktatuuri romahti joulukuussa. Zyskowicz väitti, että vasemmisto kritisoi Lähi-idässä ainoastaan Israelia.

– Zyskowicz on raikkaassa 1970-luvun hengessä on väittänyt, että vasemmistoliitto kritisoi vain Israelia, mutta ei ota kantaa Syyriaan. Hän jopa oli vihjaillut, että vasemmisto kannattaisi al-Assadia.

– Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa, väite on perätön ja törkeä. Päinvastoin olen yli kymmenen vuoden ajan järjestelmällisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäsenenä ja ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä ottanut kantaa Syyrian tilanteeseen, Arhinmäki vastaa Facebook-sivuillaan.

2007–2021 kansanedustajana istunut Arhinmäki lainaa yli seitsemän vuotta vanhaa blogikirjoitustaan, jossa käsittelee Syyrian sisällissotaa.

– Suurin syyllinen koko sotaan ja tilanteen kärjistymisen on presidentti Bašar al-Assadin hallinto, joka on syyllistynyt hirvittäviin sotarikoksiin omaa kansaansa vastaa, Arhinmäki kirjoitti tuolloin.

Vasemmistoliiton kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo vastasi Zyskowiczille maanantaina eduskuntakeskustelussa. Hän kehotti Zyskowiczia hakemaan Arhinmäen blogikirjoituksia.

– On todella murheellista, että tällaisia väitteitä täällä esitetään — kun me olemme sen tilanteen edessä, että me olemme juuri ulkoasiainvaliokunnassa saaneet yksimielinen mietinnön aikaiseksi, niin sitten esitetään tällaisia painavia väitteitä.

– Vasemmistoliitto tuomitsee yksiselitteisesti kaikki kansainvälisen oikeuden vastaiset loukkaukset, kansainvälisen humanitäärisen oikeuden vastaiset loukkaukset. Pidin itse niitä todella painavasti esillä myös näissä neuvotteluissa, niin että nämä saatiin myös tähän mietintöön kirjattua, Honkasalo painotti.

Zyskowicz ei pitänyt enää uutta puheenvuoroa eduskunnassa maanantai-iltana.

Bašar al-Assad johti Syyriaa yksinvaltiaana yli 20 vuoden ajan. Sitä ennen maata hallitsi hänen isänsä vuodet 1970–2000.