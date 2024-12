Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton turkulainen kansanedustaja Johannes Yrttiaho?

– Eduskunnan kanta ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon päätettiin tällä viikolla. Päätös on kauaskantoinen turvallisuuspoliittisten, mutta myös taloudellisten vaikutustensa vuoksi.

– Eduskunta näytti vihreää valoa Naton ja USA:n tukikohdille ja ulkomaisille joukoille Suomessa sekä sotilasmenojen lisäämiselle entisestään. Käytännössä asetuttiin tukemaan Naton tavoitetta, jota ollaan nostamassa 2 prosentista 3-4 prosenttiin BKT:sta. Tämä merkitsee useiden miljardien kasvua Suomen sotilasmenoihin.

– Jo nyt kasvu on ollut niin rajua, että julkinen talous ei sitä ole kestänyt, vaan on ajauduttu palveluiden ja sosiaaliturvan leikkauksiin. Budjeteissa 2020-2025 vuosittaisia sotilasmenoja on nostettu 3,5 miljardia, mikä riittäisi kaikkien hallituksen leikkausten perumiseen.

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Eduskuntaryhmän enemmistö asettui selonteon ja siitä tehdyn ulkoasiainvaliokunnan mietinnön kannalle. Esitin, että emme hyväksyisi linjauksia ja sain kannatuksen Anna Kontulalta. Jätin ryhmän pöytäkirjaan eriävän mielipiteen, jossa perustelin kantaani.

– Suurin pettymys oli ydinaseita koskeva linjaus. Eduskunta ei torjunut niiden sijoittamista tai kauttakulkua ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä. Se käytännössä tunnusti, että Suomen linja ydinaseriisuntaan on muuttunut: Nato estää jäsentensä liittymisen YK:n ydinkieltosopimukseen ja Suomi on äänestänyt YK:ssa sopimusta vastaan.

– Myös Lähi-idän tilannetta käsiteltiin täysin yksipuolisesti. Suomen ”arvopohjainen realismi” näyttää olevan sokea Israelin ja USA:n ekspansiiviselle politiikalle Lähi-idässä.

– Gazan kansanmurhaa ei tuomita, välitöntä tulitaukoa vaadita eikä tuomita myöskään Israelin pommituksia ja aluevalloituksia Libanonissa ja Syyriassa. Netanjahulla on menossa Suur-Israelin luominen, mikä on sopinut Yhdysvaltojen tarkoitusperiin alueella. Siksi tuhoaminen saa Yhdysvaltain tuella jatkua. Suomi on käytännössä tämän politiikan tukena, muun muassa, kun se käy asekauppaa Israelin kanssa. Suomi on antanut täyden tukensa myös operaatiolle, jossa USA ja Iso-Britannia ovat jo vuoden ajan pommittaneet Jemeniä.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Olen syksyn aikana kysynyt useilta hallituksen vastuuministereiltä, aikooko hallitus muuttaa ydinenergialain ydinaseet kieltävää neljättä pykälää, ja onko asiasta menossa arviointia tai valmistelua ministeriöissä.

– Lainsäädäntösuunnitelmassa ydinenergialain muutos on mukana ja pääministeri Petteri Orpo on antanut asiasta ristiriitaisia lausuntoja. Puolustusministeri Antti Häkkänen totesi viime keväänä, että pykälän arviointi on menossa. Presidentti Alexander Stubb ajoi presidenttikampanjassaan vähintään ydinaseiden kauttakulun sallimista.

– Kysyin ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon yhteydessä asiasta jälleen, mutten saanut ulkoministeri Elina Valtoselta lainkaan vastausta. Valtonen jätti vastaamasta nimenomaiseen hänelle esitettyyn kysymykseen.

– Kun aiemmin syksyllä kysyin samaan tapaan eduskunnan edessä ministeri Häkkäseltä asiasta, vastasi hänkin vaikenemalla. Ministerien vaikeneminen tässä asiassa alkaa olla sen verran huomiota herättävää, että voisi olla eduskunnan puhemiehenkin paikallaan siitä sopivassa hetkessä huomauttaa. Eduskunnalla ja kansanedustajalla on oikeus saada ministerin vastaus.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Hallituksen esitys useiden sairaaloiden yöpäivystysten lopettamisesta oli tehokkaan oppositiopolitiikan ja aktiivisen kansalaisvaikuttamisen ansiosta kyllä hyvin esillä. Mutta se ei ollut esillä, että hallitus näyttääkin taas ajavan, ehkä vähemmän yllättäen, terveyspalveluiden yksityistämistä! Lakiesitys laajentaa hyvinvointialueiden mahdollisuuksia toteuttaa esimerkiksi tekonivelleikkauksia ostopalveluina. Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso on korostanut tätä yksityisen ”mukaan ottamista” useissa puheenvuoroissaan.

– Esityksessä ei kuitenkaan arvioida muutosten taloudellista vaikutusta tästä näkökulmasta. Yksityisten leikkaustoimenpiteiden hintoja julkisiin vertaamalla voi arvioida, että mitään säästöä ei tule, vaan päinvastoin lisää kustannuksia.

– Lisäksi esimerkiksi Salon sairaala on tähän saakka toiminut virka- ja työsuhteisilla lääkäreillä ja hoitajilla, mutta yöpäivystyksen lopettaminen johtaa myös päiväsaikaisen päivystyksen supistumiseen. Kiirepäivystyksen järjestäminen vaatii jatkossa kalliiden vuokralääkäreiden- ja hoitajien palkkaamista eli ostopalvelut ja kulut kasvavat tätäkin kautta. Sen seurauksena Tyksin pääsairaalaan Turussa ruuhkautuu entisestään.

– Hallituspuolueiden edustajat tuntuvatkin lipeävän toinen toisensa jälkeen esityksen takaa, kun ratkaiseva äänestys lähestyy.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Joulutunnelmaan virittävät lasten harrastusten joulunäytökset. Tällä viikolla on vuorossa voimisteluseuran iso näytös. Lauantaina vuorossa periturkulaista torikulttuuria, kun tarjoilemme torttukahveja Asukkaiden Turku -tapahtumassa. Tervetuloa kaikki lauantaina kello 11 alkaen Turun kauppatorille!

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.