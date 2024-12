Älypuhelinsovellus on mullistamassa tansanialaisten maanviljelijänaisten elämää. Kiazi Bora -sovellus kirjaimellisesti puhuu kieltä, jota he ymmärtävät – sovellus toimii puheohjauksella ja keskustelee käyttäjänsä kanssa swahiliksi.

Sovelluksen avulla Mwajuma Rashid Njau ja Mumii Rajabu ovat saaneet ratkaisevaa helpotusta päivittäiseen selviytymistaisteluunsa. Aiemmin heidän peltonsa tuottivat pikemminkin vastoinkäymisiä kuin vaurautta. Tuholaiset hyökkäsivät viljelmille, maaperän laatu heikkeni ja sadot kutistuivat niin, että naiset vain hädin tuskin onnistuivat ruokkimaan perheensä.

– Sovellus muutti kaiken. En tiennyt edes mistä aloittaa, mutta nyt puhelimeni kertoo minulle täsmälleen mitä pitää tehdä, Njau, 38, hymyilee tyytyväisenä.

Tulevaisuuden hallintaa

Kansalaisjärjestö SEE African luoma Kiazi Bora -sovellus on suunniteltu erityisesti pienviljelijöille, jotka kasvattavat bataattia. Swahilinkielinen nimi tarkoittaa laatuperunoita. Sovellus antaa yksinkertaisia istutus- ja tuholaistorjuntaohjeita niukasti koulua käyneille maanviljelijöille.

Ohjeita noudattamalla viljelijöiden ammattitaito ja omanarvotunto kohenevat.

– Aiemmin tunsin itseni voimattomaksi. Kun tuholaiset hyökkäsivät, saatoin vain katsoa satoni kuihtuvan. Nyt tiedän, miten voin taistella niitä vastaa”, Rajabu sanoo.

Nyt naisten bataatit loistavat oransseina läiskinä pölyisen maan päällä, kestokyvyn ja uusiutumisen merkkeinä.

– Olemme oppineet hallitsemaan tulevaisuuttamme, Njau julistaa. Hän kutsuu sovellusta opettajakseen.

– Jouduin jättämään koulun kesken, mutta tämä sovellus on opettanut minulle kaiken tarvittavan maanviljelystä. Se on kuin opettaja, joka on aina paikalla, kun häntä tarvitsen.

Oikeaa puhetta

– Sovellus puhuu minulle kielellä, jota helposti ymmärrän, Njau kiittää.

Siinä Kiazi Boran erityinen ansio onkin, samoin sen luomisen suurin vaikeus. Suurin osa maailman puhetta tuottavista tekoälymalleista puhuu englantia. Yli 200 miljoonaa ihmistä puhuu swahilia, mutta heiltä ei ollut kerätty riittävästi ääninäytteitä, jotta tekoälyä olisi voinut opettaa.

Avuksi tuli Mozilla Common Voice -projekti, jonka puitteissa vapaaehtoiset luovuttavat puhenäytteitä. Kielimalli ei kaupallisten toimijoiden tapaan pohjaudu internetistä haalittuun aineistoon, vaan todellisten puhujien oikeaan puheeseen. Projektin tarkoitus on tuoda keinoäly myös pienten tai muuten aliedustettujen kielten puhujien ulottuville.

Kiazi Bora on neuvonut Njaulle ja Rajabulle, miten bataatista valmistetaan jauhoja ja leivonnaisia, joista saa markkinoilla paremman hinnan kuin pelkästä bataatista. Vuoden sisällä heidän tulonsa ovat nousseet nollasta noin sataan euroon kuussa. Lisätuloilla naiset ovat panneet lapsensa kouluun, investoineet maatiloihinsa ja saaneet jotain säästöönkin.

Naiset ovat myös suositelleet sovellusta sukulaisilleen ja ystävilleen. Lisäksi he ovat esittäneet sovelluskehittäjille toiveen, että neuvontaa saisi muidenkin kasvisten kasvatukseen. Viljelyn monipuolistuminen toisi sekä ruokaturvaa että lisää tuloja.