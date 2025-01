Maissi on Meksikon hallitseva viljalaji ja maan asukkaiden ruokavalion tukipilari. Meksikon kolme miljoonaa maissinviljelijää kasvattaa sitä noin kahdeksalla miljoonalla hehtaarilla, joista kahden miljoonan sadot menevät perheiden omaan käyttöön. Pelloilla kasvaa 64 maissilajiketta, joista 59 on kotoperäisiä.

Kotoperäinen on myös milpa, ikiaikainen viljelymenetelmä, jossa maissia kasvatetaan vailla lannoitteita ja myrkkyjä samalla pellolla papujen, kurpitsan ja muiden vihannesten kanssa. Viljelykasvit täydentävät toisiaan ravitsemuksellisesti. Milpa tunnetaan hiukan eri muodoissa kautta Meksikon ja koko Väli-Amerikan, mutta erityisen tunnusomaisesti se kuuluu Meksikon Jukatanin niemimaan mayojen kulttuuriin.

Milpat tuottavat Yucatánin osavaltion Chaksinkinin asukkaiden perusruuan. Kunnassa on runsaat 3 250 asukasta, joista vuonna 2023 oli köyhiä yhdeksän kymmenestä, heistä kolmannes äärimmäisen köyhiä.

Siementen vartija



Kun Chaksinkinin kunnan kylässä nimeltä X’box asuva maya María Bacab hoitaa hehtaarin kokoista milpaansa, hän ajattelee itseään siementen vartijana.

– Työskentelin pelloilla vanhempieni kanssa pikkutytöstä lähtien ja opin heiltä. Milpasta on suurta hyötyä, sillä meidän ei tarvitse koskaan ostaa maissia, seitsemän lapsen yksinhuoltajaäiti Bacab selittää.

Maissin ja muiden milpa-pellon kasvien sekä sian kasvattamisen ohella Bacab kutoo riippumattoja lisätuloja saadakseen. Kolme vanhinta lasta auttaa maatilalla.

ILMOITUS ILMOITUS

X’boxissa on 11 milpa-tuottajaa, jotka varastoivat maissin siemeniä ja vaihtavat niitä keskenään. Bacab on heistä ainoa nainen. Tuottajat valikoivat siemenistä parhaat ja säilyttävät niitä vuoden ajan. Näin he ovat aina valmistautuneita esimerkiksi tulvien tai ylenmääräisen kuivuuden aiheuttaman siemenkadon varalta.

Jokainen viljelijä kylvää useita eri maissilajikkeita, myös kuivuutta kestäviä, joten vaihtoehtoja on aina useampia. Joillakin on myös mehiläispesiä myytävänä.

Agroekologiaa ja kanoja kansalaisjärjestön tuella

Yhdysvaltalaisen kansalaisjärjestö Heiferin Meksikon osasto on vuodesta 2021 toteuttanut Milpa para la Vida -projektia, jolla tähdätään Jukatanin niemimaan milpa-kollektiivien kohentamiseen. Tavoitteena on kasvattaa viljelijöiden tuloja vähintään 19 prosentilla, tuottavuutta ainakin 41 prosentilla ja saattaa kestävän viljelyn piiriin 540 lisähehtaaria.

Tähän mennessä projekti on hyödyttänyt yli 10 000 ihmistä. Vuoteen 2027 mennessä hyötyjiä pitäisi olla 40 000. Agroekologisia käytäntöjä soveltavat koepellot ovat yltäneet 1,3 maissitonnin hehtaarituottoon. Vuoden 2021 lannoitteilla ja tuholaismyrkyillä kyllästetty maissisato oli 630 kiloa hehtaarilta.

Heifer tukee myös vuonna 2020 käynnistettyä Mujeres Emprendedoras -hanketta, jossa muun muassa koulutetaan naisia siipikarjankasvattajiksi. Naisille opetetaan kanatarhan pystyttämistä ja eläinten hoitoa, mutta myös liiketoimintaa.

Flora Chan liittyi hankkeeseen kohentaakseen perheensä taloutta. Chanilla on tällä hetkellä 39 vapaana vaeltavaa kanaa, jotka munivat hänelle 40–50 munaa päivässä.

– Aluksi oli vaikeaa, sillä ihmiset eivät tunteneet tuotettamme. Nykyään kauppa käy joka päivä, Chan sanoo.

217 hankkeeseen osallistunutta kanankasvattajaa on perustanut osuuskunnan nimeltä Kikiba kollektiivi. Kikiba toimittaa joka viikko 4 300 vapaan kanan munaa kahdelle Yucatánin osavaltion pääkaupunki Meridan ravintolalle. Kysyntää olisi enemmän kuin kollektiivi pystyy tyydyttämään.