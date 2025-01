Vasemmistoliiton poliitikot ilmaisevat huolensa Donald Trumpin noususta Yhdysvaltain presidentiksi. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää erityisesti Trumpin toimia ilmastopolitiikan suhteen hälyttävinä.

– Donald Trump on johtaja, joka on ensitöikseen allekirjoittanut päätöksen erota Pariisin ilmastosopimuksesta. Koska miksi välittää ilmastosta, kun voi välittää itsestään, Koskela totesi facebookissa tänään tiistaina.

– Donald Trump on johtaja, joka on sanonut poistavansa ajoneuvojen päästönormeja sekä tavoittelee Yhdysvalloissa tehtävän öljynporauksen laajentamista, koska autot ja öljy ovat parasta identiteettipolitiikkaa, sen tietävät myös kotimaan persut.

”Maailmalla Trumpia pidetään arvaamattomana johtajana.”

Oman edun maksimointia

Koskela muistuttaa Yhdysvaltain vetäytyvän Trumpin johdolla myös Maailman terveysjärjestö WHO:sta.

– Sillä voi saada rokotekriitikkojen hyväksynnän, mutta yhtäkään tulevaa pandemiaa päätös ei estä eikä korjaa, Koskela arvioi.

Hän toteaa Trumpin lisäksi päättäneen armahtaa kongressitalolla kolme vuotta sitten edellisen presidentin Joe Bidenin virkaanastujaisten yhteydessä mellakoineita ihmisiä, ja muistuttaa Trumpin hokevan ”wokea” ja yrittää saada maailman kuvittelemaan, että ihmisoikeudet ja tasa-arvo ovat vanhanaikaista ja turhaa politiikkaa.

Koskelan arvion mukaan Trump haluaa maksimoida oman ja itsensä kaltaisten valta-aseman vähemmistöjen kustannuksella.

– Donald Trump on johtaja, jonka autoritääristä otetta pitää voida kritisoida, jonka tuhoisaan politiikkaan täytyy voida puuttua ja jonka sanomisia ei voida katsoa läpi sormien. Siinä on länsimaisille johtajille työtä, joka täytyy tulla tehdyksi, Koskela painottaa.

Pitää kritisoida

Myös vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo kehottaa suhtautumaan Trumpin toimiin kriittisesti.

– Trumpin uhoa ja poliittisia toimia on uskallettava kritisoida, hän sanoo tiedotteessaan tiistaina.

Hänen mielestään Trumpin ulkopoliittinen linja on epäselvä.

– On esimerkiksi mahdotonta sanoa, millaisiin toimiin hän todella ryhtyy Ukrainan, Grönlannin tai Panaman kanavan suhteen, Honkasalo arvioi. Hän on kansanedustaja ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen.

– Huolta herättää myös se, mikä tulee olemaan Trumpin politiikka suhteessa Palestiinaan, Gazan jälleenrakentamiseen ja Israelin harjoittamaan miehityspolitiikkaan, Honkasalo sanoo.

Otettava vakavasti

Honkasalo kehottaa ottamaan vakavasti Trumpin toimet.

– Selvää on kuitenkin se, että Trumpin uhoon ja jo nyt aloitettuihin poliittisiin toimiin on suhtauduttava vakavasti ja niitä on uskallettava kritisoida, Honkasalo painottaa.

Hän muistuttaa siitä, että Trumpille Yhdysvaltojen oma etu on prioriteetti myös ulkopolitiikassa. Virkaanastujaispuheessaan tämä sanoi, että Yhdysvalloista tulee suurempi kuin koskaan ja että Yhdysvaltoja tullaan taas kunnioittamaan kaikilla maailmassa.

– Trumpin tapa hoitaa ulkopolitiikkaansa ei kuitenkaan herätä luottamusta tai kunnioitusta. Maailmalla Trumpia pidetään arvaamattomana johtajana ja hänen tapansa ajaa suoraviivaisesti Yhdysvaltojen etuja ja omaa henkilökohtaista etuaan saattaa johtaa odottamattomiin ja negatiivisiin seurauksiin, Honkasalo sanoo.