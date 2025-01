Turun Vasemmistoliitto esittää, että Turun kaupunki tekee päätöksen humanitarisen avun antamisesta Gazan siviileille. Sunnuntaina voimaan tulleessa tulitaukosopimuksessa Gazan sodan osapuolet ovat sopineet muun muassa avustuskuljetusten lisäämisestä Gazaan, mikä helpottaa avun saamista perille.

Summa voisi olla samassa suuruusluokassa kuin Turun kaupungin Ukrainalle osoittama 150 000 euron avustus keväältä 2022.

Hauraan tulitauon tueksi tarvitaan sanojen lisäksi konkreettisia tekoja.

Vasemmistoliiton tiedotteessa painotetaan sitä, että tarve on kova, koska reilun vuoden aikana Gazassa on kuollut yli 46 000 ihmistä, yli 110 000 on haavoittunut ja 90 prosenttia väestöstä on joutunut kodittomaksi; terveydenhuoltojärjestelmä on tuhottu. Lisäksi lääkkeistä, ruuasta, juomakelpoisesta vedestä, sähköstä ja polttoaineesta on huutava pula. 660 000 kouluikäistä lasta ei ole päässyt osallistumaan opetukseen yli vuoteen. Lapsia ja vanhuksia on menehtynyt ravinnonpuutteeseen.

– Turku on toiminut aktiivisesti ukrainalaisten tukena ja kansainvälisen oikeuden puolesta Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen, Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen muistuttaa.

– Siitä sopisi ottaa mallia myös palestiinalaisten kohdalla. Hauraan tulitauon tueksi tarvitaan sanojen lisäksi konkreettisia tekoja, jotka voivat toimia esimerkkinä muillekin kunnille ja kaupungeille.

Suomen valtio tukee Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ICRC:n humanitaarista avustustyötä Gazassa. Myös Helsingin kaupunki päätti viime syksynä, että se kohdentaa Gazaan 350 000 euroa humanitaarista apua Punaisen Ristin, Unicefin, Pelastakaa Lapset ry:n sekä Lääkärit ilman rajoja ry:n kautta.

Turun Vasemmistoliitto esittää lisäksi, että Turun kaupungin julkisten hankintojen kriteereitä muokataan siten, ettei hankintoja voida tehdä tahoilta, jotka rikkovat ihmisoikeuksia tai kansainvälistä lakia.