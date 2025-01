Yhteiskuntatietoinen ruotsalainen dekkari täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Kuka sen teki sijaan alettiin kysyä, miksi ja missä olosuhteissa se tehtiin vuonna 1965 käynnistyneessä Beck -sarjassa, jonka ensimmäinen osa oli nimeltään Roseanna. Maj Sjöwallin ja Per Wahlöön kymmenosaisen sarjan teosten alaotsikkona oli ”romaani rikoksesta”.

Vuonna 1975 päättynyt sarja eteni osa osalta yhä vasemmistolaisemman julistuksen merkeissä. Beckejä uudelleen lukiessa syntyy vaikutelma, että Sjöwallin ja Wahlöön mielestä viime kädessä syyllinen jokaiseen rikokseen on kapitalistinen yhteiskunta.

Yhteiskunnallisen dekkarin perinne voi edelleen hyvin Ruotsissa. Vuodesta 2019 perinteen jatkajista ehkä merkittävin on ollut entinen journalisti ja nykyinen menestyskirjailija Pascal Engman. Hänen huikeat ajankohtaisdekkarinsa tuovat lisävaloa siihen, mistä juuri nyt puhutaan tai mistä olisi syytä puhua enemmän. Engman on kirjoittanut äärioikeistosta, jihadismin taustatekijöistä, väkivaltaisesta mieskulttuurista ja jengirikollisuudesta.

Uusin teos Muuttuja X on aiheeltaan tuore. Jalkapallon Qatarin MM-kisoihin huipentuva trilleridekkari vie urheiluvedonlyönnin ja ottelumanipulaatioiden maailmaan. Jos Engmania on uskominen, kyseessä on väkivallan täyteinen miljardibisnes. Ja uskottava on, koska Muuttuja X:n pienet journalistiset palaset todistavat kirjailijan tehneen taustatyönsä huolella ja tietävän, mistä puhuu.

Muuttuja X jatkaa Engmanin Vanessa Frank -sarjaa. Hän on ollut päähenkilö muissa teoksissa paitsi esikoisessa Patriootit, joka ei saanut jatko-osia. Muuttuja X:n alussa poliisista lähtenyt Vanessa Frank tekee paluun törkeiden rikosten osastolle ja pääsee heti tutkimaan Manchester Unitedin tähdistöön nousseen jalkapalloilijan vaimon murhaa.

Herish Sadi on puolestaan vasta lupaus, mutta AIK:n tähteä odottaa todennäköisesti suuri tulevaisuus ja miljoonatienestit jalkapalloammattilaisena. Varjon sille heittävät kuitenkin miehet, jotka vaativat Herishiä ottamaan keltaisen kortin seuraavan ottelun ensimmäisellä puoliajalla. Korvaus ”pienestä palveluksesta” olisi 30 000 kruunua. Varoittava esimerkki on entinen suurlupaus Adi, joka ei enää koskaan pelaa jalkapalloa, koska hänen polvensa on murskattu.

Vaaditusta keltaisesta kortista Engman lähtee kerimään kohti ottelumanipulaation suurta kuvaa, jossa lahjonnan ja uhkailun kohteena ovat pelaajien lisäksi erotuomarit ja pelinappuloina myös näiden omaiset. Bisneksessä liikkuvat niin suuret rahasummat, ettei vastahakoisten tai muuten tielle tulevien murhia kaihdeta.

Muuttuja X:n riipaisevin hahmo on otteensa menettänyt ja oppilaiden kiusaama opettaja Jonna Petersén joka löytää itselleen ymmärtäjän Maksimiksi itseään kutsuvasta miehestä. Maksimkin kytkeytyy tiukasti teoksen pääjuoneen, mutta Jonnan kautta Engman kuvaa myös romanssihuijatun psyykeä, kun tämä haluaa itsepintaisesti pitää kiinni itselleen kerrotusta tarinasta, vaikka todisteet kertovat toista.

Pascal Engmanilla on paljon asiaa, mutta aiempien teostensa tapaan Muuttuja X on tietenkin ennen kaikkea dynaaminen rikosromaani, jossa vauhti ei hiljene hetkeksikään. Henkilöiden moninaisuus ja eri näkökulmat pitävät toimintaa yllä, vaikka Vanessa Frank on selkeä keskushahmo. Tulitukea hän saa totuttuun tapaan entisestä eliittisotilaasta ja rakastetustaan Nicolas Paredesista, joka opiskelee suhteen päättymisen jälkeen poliisiksi Malmössa.

Henkilöiden välisiä suhteita Engman käsittelee niukasti, mutta riittävästi, jotta dekkarilla on myös emotionaalista kosketuspintaa.

Engmanin dekkarit ovat juuri sellaisia, jonka takia ruotsalainen rikoskirjallisuus on ollut maailmanmaineessa jo vuosikymmeniä. Kun terävä kerronta ja asiapohja yhdistyvät, yli 600-sivuinen kirja menee kuin siivillä, ja seuraavaa osaa alkaa kaivata heti.

Pascal Engman: Muuttuja X (X). 655 sivua.Suomentanut Pekka Marjamäki. WSOY 2025.