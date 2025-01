Uudeltamaalta Kokoomuksen uudeksi kansanedustajaksi noussut Henrik Vuornos on ottanut HS:n haastattelussa kantaa siihen, että ammatillisesta koulutuksesta pitäisi leikata hallituksen puoliväliriihessä vielä lisää. Uudenmaan vasemmistoliiton kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski on täysin eri mieltä Vuornoksen kanssa.

– Ammatillisen koulutuksen resursseja ja oppivelvollisten lähiopetusta ammattioppilaitoksissa pitäisi päinvastoin lisätä, ei leikata, jotta yhdenvertaisuus opetuksen määrässä ja laadussa toteutuisi verrattuna lukion valinneisiin nuoriin, Lohikoski sanoo.

Vuornos haluaisi leikata ammatillisesta koulutuksesta 50 miljoonaa euroa hallituksen juuri leikkaamien 120 miljoonan euron lisäksi. Ammatillisesta koulutuksesta leikattavat rahat Vuornos siirtäisi lukioille ja korkeakouluille.

– Vuornoksen huoli siitä, että korkeasti koulutettujen osuus on Suomessa pysynyt viime vuodet noin 40 prosentissa, on sinänsä oikea. Samaan aikaan kun muissa OECD-maissa on otettu loikkia koulutustason nostamisessa, Suomi ei ole onnistunut tässä. Vuornoksen lääke tähän on kuitenkin väärä, koulutustasoa ei nosteta koulutuksesta leikkaamalla. Sen sijaan ammatillisen koulutuksen käyvien nuorten potentiaalia pitäisi tukea ja parantaa heidän todellisia mahdollisuuksiaan jatkaa korkeakouluihin, Lohikoski sanoo.

– Tänään vietetään ensimmäistä kertaa ammattiosaamisen päivää ja itse juhlistin päivää vierailemalla Vantaan ammattiopisto Variassa, jossa rehtori Pekka Tauriainen esitteli minulle heidän toimintaansa. Aivan käsittämätöntä, että samaan aikaan Uudenmaan uusi kansanedustaja Henrik Vuornos kunnioitti ammattiosaamisen päivää vaatimalla tänään HS:n haastattelussa lisäleikkauksia ammatilliseen koulutukseen hallituksen puoliväliriihessä.