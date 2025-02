Tiistaina 3. joulukuuta 2024 Afganistanin naisilta kiellettiin loputkin lääketieteelliset opinnot, myös kätilön, sairaanhoidon, laboratorio- ja hammaslääketieteen opinnot. Naisten yliopistokoulutus lopetettiin jo vuonna 2022. Talibanit iskivät näin viimeisen naulan naisten koulutuksen ja hoidonsaannin arkkuun.

– Minä olen yksi tämän rajun sorron uhreista, kertoo afganistanilainen naistoimittaja Alwan.

”Menetin työpaikkani, kun talibanit tulivat valtaan ja rajoittivat naisten työskentelyä ja esiintymistä yhteiskunnassa.

Sen jälkeen etsin uraa, jonka avulla saisin vakaat tulot elättääkseni itseni ja perheeni. Kävin jokaisella avoimia työpaikkoja tarjoavalla verkkosivustolla ja seurasin sosiaalista mediaa.

Facebookista näin, että lääketieteelliset laitokset ovat avoinna tytöille. Kerroin siitä perheelleni. Saatuani perheeltäni luvan ilmoittauduin pääsykokeeseen.

Valitsin opinnot kätilön ammattiin. Kävin pääsykokeessa ja odotin tuloksia innokkaana kuin häkissä vapauttaan odottava lintu. Pitkän ajan kuluttua sain tiedon, että olin läpäissyt kokeen.

Aloitin innoissani, noudatin tarkkaan talibanien asettamia pukeutumissääntöjä ja opiskelin suuren innostuksen vallassa. Loppukokeista sain hyvät pisteet ja etenin aina seuraavalle vuosikurssille.”

Koulun pihaa valvottiin

”Suoritin kaksi lukukautta onnistuneesti, tunsin ylpeyttä ja olin hyvin motivoitunut opiskelija. Näihin kahteen lukukauteen tosin mahtui niin ylä- kuin alamäkiäkin. Kolmena päivänä viikossa talibanien hyveen levittämisestä ja pahan ehkäisystä vastaavan ministeriön työntekijät vierailivat oppilaitoksessamme. He tarkastivat koulun pihaa kuvanneiden kameroiden videot.

Naisten isiä ja veljiä uhattiin vankeudella ja jopa kuolemalla, jos ministeriön työntekijät näkivät tallenteilta, että jotkut nuoret naiset eivät käyttäneet hijabia talibanin ohjaamalla tavalla.

Toisella lukukaudella yhtenä päivänä kello 9 aamulla koulun ovet suljettiin ilman syytä. Osa opiskelijoista jäi sisälle ja osa ulkopuolelle. Tunteja kestäneen epävarmuuden ja panikoinnin jälkeen koulu avattiin jälleen ja sisällä olleet opiskelijat lähetettiin kotiin. Opinnot jatkuivat seuraavana päivänä.

Kolmannen lukukauden päätyttyä olin edelleen innostunut oppimaan lisää.”

Koulun ovet suljettiin lopullisesti

”Lukukauden lopun tenttien oli määrä alkaa torstaina, joulukuun 5. päivä, mutta maanantai-iltana joulukuun 2. päivänä sain koulun viestintäryhmän johtajalta ääniviestin, että koulu suljetaan. Kahden ja puolen vuoden takainen kauhunhetki koulun sulkemisen takia toistui uudelleen.

En hellittänyt, vaikka koin suurta epätoivoa. Tiistaina 3. joulukuuta menin kouluun luokkatovereideni ja muiden opiskelijoiden kanssa. Ei ehtinyt kulua hetkeäkään, kun koulun johtaja ilmestyi paikalle ja käski opiskelijoiden poistua. Sinä päivänä talibanit olivat tunkeutuneet useisiin kouluihin ja karkottaneet opiskelijat väkisin, eikä johtaja halunnut ongelmia kouluunsa. Opiskelijat lähtivät koulusta pettyneinä ja itkien.

Olin valmistautunut neljänteen eli viimeiseen lukukauteeni. Toivoin, että valmistuttuani voisin toimia mielenkiintoisessa työssä ja palvella yhteisöäni. Kuten muillekin sorretuille naisille, lääketieteellinen opinahjo merkitsi minulle unelmien täyttymystä ja viimeistä mahdollisuutta koulutukseen.

Sukupolveni ja minä jouduimme epätoivon autiomaahan, korkean taivaan, kovan maan ja epävarman tulevaisuuden väliin. Lääketieteellisten ja terveydenhuollon laitosten sulkemisella naisilta on laajat vaikutukset terveydenhuoltojärjestelmään ja yhteisöihin, erityisesti raskaana olevien naisten ja äitien terveyteen. Tämä aiheuttaa vakavia sosiaalisia, taloudellisia ja psykologisia ongelmia Afganistanin yhteiskunnalle”.

Artikkelin on tuottanut Learning Together -verkosto. Verkoston suomalaiset naistoimittajat ovat kouluttaneet afgaaninaistoimittajia vapaaehtoistyönä vuodesta 2009. Blogien kirjoittajat ovat Afganistanissa asuvia, Suomen tuella koulutettuja naistoimittajia, joiden henkilöllisyys salataan turvallisuussyistä. Artikkeli on editoitu aiemmin Suomen Kuvalehden verkkosivuilla julkaistusta Afgaaninaisen katse -palstan kirjoituksesta.