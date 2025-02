SAK:sta arvioidaan, että Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tänään keskiviikkona ehdottamat veronkevennykset suosivat rikkaita ja murentaisivat talouspolitiikan uskottavuuden

EK julkaisi listan toimia, joita se perustelee talouskasvun vauhdittamisella.

SAK:sta muistutetaan siitä, että valtiontalous on historiallisen huonossa jamassa.

”Suomalainen hyvinvointivaltio ei kestä miljardiluokan veronkevennyksiä rikkaille.”

– Miljardiluokan veronkevennykset ovat tässä tilanteessa absurdi ajatus, SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta arvioi.

– Tuntuu, että aiemmat puheet velkaantumisen lopettamisesta ja yhteisistä talkoista ovat unohtuneet täysin. Elinkeinoelämän lobbareiden puheet ovat irrallaan Suomen tämänhetkistä talouspoliittisesta todellisuudesta.

Rikkaiden suosimista

SAK:sta huomautetaan, että EK:n ehdottamat verohuojennukset keventäisivät erityisesti yritysten ja omistajien verotusta. Ehdotuksia pidetään lisäksi yksipuolisesti rikkaita suosivana veropolitiikkana, joka on tulonjaon kannalta aina ongelmallista mutta erityisesti nyt, kun pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaja oikeistohallitus on leikannut merkittävästi pienituloisten sosiaaliturvasta ja palveluista.

– En ymmärrä, miten kehdataan vaatia rikkaita hyödyttäviä miljardiluokan veronkevennyksiä samaan aikaan, kun muutoin jaetaan vain niukkuutta ja leikkauksia, Kaukoranta sanoo.

Verosumutusta

EK:n listassa veronkevennyksiä perustellaan talouskasvun edistämisellä.

– Joillain yksittäisillä veronkevennyksillä voikin olla positiivisia vaikutuksia talouskasvuun. Kun ehdotusten sisältöä katsotaan kokonaisuutena, on ilmeistä, että taustalla on lähinnä muita motiiveja. Selkein todiste tästä on ehdotus luopua perintöverosta, Kaukoranta sanoo.

Kaukorannan mukaan taloustieteilijät ovat liki yksimielisiä siitä, että perintöveron poistaminen on huono tapa tukea talouskasvua.

– Perintöveron korvaaminen luovutusvoittoverolla hyödyttäisi lähinnä varakkaimpia sukuja, jotka välttyisivät verolta kokonaan. Sen sijaan keskiluokalle se voisi tarkoittaa jopa nykyistä korkeampaa verotusta, koska luovutusvoittovero olisi usein perintöveroa kovempi.

Poukkoilevaa veropolitiikkaa

Veronkevennysten perusteleminen talouskasvulla on Kaukorannan mukaan kyseenalaista varsinkin perintöveron kohdalla.

– Erityisen ongelmallista se on kuitenkin tällaisessa tilanteessa, jossa heikko talouskasvu on isolta osin valitun talouspolitiikan seuraus. Hallitus on tietoisesti painottanut julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden korjaamista, hän toteaa.

Nyt ne, jotka ovat tukeneet hallituksen leikkauksia, perustelevat veronkevennysvaatimuksiaan heikolla talouskasvulla.

– Ei voi ensin leikata köyhiltä tietäen, että se heikentää talouskasvua, ja sen jälkeen käyttää heikkoa talouskasvua perusteluna varakkaita hyödyttäville veronkevennyksille, Kaukoranta sanoo.

