Elinkeinoelämän keskusliitolta tuli keskiviikkona hätkähdyttävä ulostulo. Näin kuvailee vasrmmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela EK:n tuoreita veroehdotuksia.

EK:n toivomuslistalla on muun muassa perintö- ja lahjaveron poisto, yhteisöveron pudotus viidellä prosenttiyksiköllä, kaikista rikkaimpien ansiotuloverotuksen keventäminen sekä osittaista verovapautta osinkotuloihin.

Koskelan mukaan ne olisivat lähinnä suurituloisille kohdennettuja verokevennyksiä.

”Mitä tulee itse kasvutoimiin, EK on aivan ulapalla.”

– Tämä ulostulo osoittaa, että EK:sta on tullut yhä röyhkeämpi tällä hallituskaudella. EK on kuin hemmoteltu lapsi, joka on saanut lähes kaiken haluamansa. Nyt se testaa kuinka pitkälle se voi mennä vaatimuksissaan, Koskela sanoo.

”Neljä miljardia tuhkana tuuleen”

Koskela toteaa EK:n väittävän, että sen esittämät enimmäkseen suurituloisille ohjatut veroalennukset maksaisivat itsensä takaisin kiihdyttämällä talouskasvua. Useat taloustieteilijät kuitenkin tyrmäsivät väitteen.

Massiiviset veroalet heikentäisivät julkista taloutta valtiovarainministeriön arvion mukaan lähes neljällä miljardilla eurolla eikä niiden positiivisista kasvuvaikutuksista ei ole vahvaa tutkimusnäyttöä.

– Neljä miljardia euroa tuhkana tuuleen ja kehdataan vielä väittää rahoittavan itse itsensä täysin, Koskela ihmettelee.

– Rehellisyyden nimissä EK voisi vain sanoa suoraan, että se haluaa kerryttää enemmän rahaa kaikista varakkaimmille. Nämä veroalet eivät todellakaan auttaisi tavallisia kansalaisia, joihin hallituksen leikkaukset ja myös EK:n ajamat työelämäheikennykset ovat iskeneet kaikista eniten.

Aivan ulapalla

Koskela löytää kuitenkin yhden valopilkun EK:n esityksestä.

– Jopa EK vaikuttaa ymmärtävän, että jos talouskasvua saa kiihdytettyä elvytystoimin, sillä voi parantaa Suomen velkasuhdetta. Nyt olisikin järkevää elvyttää kysyntää ja kasvua lisäämällä palkansaajien ja pienituloisten ostovoimaa, hän toteaa.

