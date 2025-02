Monta kertaa on tullut todettua, että uusien suomalaisten ja yleensä pohjoismaisten jännityskirjojen päähenkilö on nainen, joka panee tuulemaan. Kokeneen dekkarikirjailijan ja tv-jännärien käsikirjoittajan Matti Laineen uudessa teoksessa Isänsä tytär heitä on kaksi. Isänsä tytär on ensimmäinen osa Laineen kovaotteista sarjaa, jonka on määrä kasvaa kolmiosaiseksi.

Isänsä tytär on Berliinissä asuva Kata Kovanen, joka työskentelee Armadillo-nimisessä ajatuspajassa. Sen missio on tukea maalituksen kohteeksi joutuneita toimittajia ja tutkijoita monin tavoin ja tarvittaessa turvapaikka järjestämällä.

Kata on sitä, mitä jännityskirjojen miessankarit ovat olleet vuosikymmenten ajan: hurjastelee moottoripyörällä, rääkkää itseään kuntosalilla, osaa taistelutaitoja, kiskoo sille päälle sattuessaan viinaa kaksin käsin ja on sääntöihin sopeutumaton oman tiensä kulkija. Lisäksi hän soittaa bändissä hiki päässä punkrokkia. Rämäpää, joka on valmis hulluihin tempauksiin saadakseen tahtonsa läpi.

Isä on entinen erikoisryhmän poliisi Rene Kovanen. Hän on mennyt raiteiltaan vaimonsa kuoleman jälkeen ja jättänyt Katan tämän tädin hoiviin Saksaan. Isä ja tytär eivät ole tavanneet toisiaan viiteentoista vuoteen. Rene on eristäytynyt Lappiin.

Tarinan toinen jääräpäinen nainen on Kittilän poliisista KRP:hen kovempien juttujen pariin päässyt kunnianhimoinen rikostutkija Olivia Susi. Hän ei usko, että Lapissa kadonnut helsinkiläinen rikosylikonstaapeli Harri Jakoila on tehnyt itsemurhan vaikka muiden on helppo niin uskoa, olihan Jakoila masentunut ja alkoholisoitunut poliisi, joka oli siirretty rikosjuttujen tutkinnasta papereita pyörittelemään.

Lukija tietää tässä vaiheessa enemmän: Jakoila on saanut yhteyden Rene Kovaseen ja lähtenyt ajamaan tämän luokse tärkeän asian kanssa. Kovasen matka tapaamispaikkaan katkesi moottorikelkkaonnettomuuteen ja Jakoila on murhattu perille saavuttuaan.

Kolmikon tiet kohtaavat Lapin erämaamökissä, mutta sitä ennen on tapahtunut paljon. Armadillon avun kohteena ollut suomalainen toimittaja Eeli Järvinen on ottanut uudelleen yhteyttä Kataan, koska hän on saanut lisää todisteita sotilaskäyttöön tarkoitetun materiaalin salakuljetuksesta Suomesta Venäjälle. Juonessa on mukana virkavaltaa ja poliittista eliittiä. Järvisen maine mustattiin aiempien samasta aiheesta tehtyjen juttujen takia, mutta nyt pelissä on koko elämä.

Lisäksi Armadillo joutuu laajan verkkohyökkäyksen kohteeksi. Vaarassa ei ole siis vain Järvinen vaan myös hänen tukijoukkonsa.

Vauhtia, tosi pahoja konnia, agenttitoimintaa ja huimia juonenkäänteitä Isänsä tyttäressä riittää alusta loppuun saakka. Kyseessä on valioluokan jännityskirja, jossa sivutaan vakaviakin asioita. Matti Laine saa homman toimimaan kybällä. Tämän seurassa ei taatusti pitkästy.

Miellyttävää on, että vaikka kyseessä on kolmiosaisen sarjan alku, Isänsä tytär on kuitenkin teos, jossa kerrotaan kokonainen tarina. Aineksia jatko-osille jää silti riittämiin. Viimeisellä sivulla pohjustetaan Katan menneisyyteen liittyvä uusi mysteeri. Lisäksi teoksen muissa henkilöissä riittää varmasti vielä paljon pureskeltavaa. Erityisen kiinnostavalta tapaukselta vaikuttaa Armadilloa johtava Rouva Weber, jolla on tausta tiedustelupalvelussa.

Matti Laine: Isänsä tytär. 350 sivua, Bazar 2025.