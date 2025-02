Fatima Mohammadin elämä muuttui rajusti elokuussa 2021. Hän oli sitä ennen johtavassa asemassa valtion virastossa kotiprovinssissaan Parwanissa. Hänen osastonsa rohkaisi naisia ottamaan oman paikkansa yhteiskunnassa ja osallistumaan perheensä elättämiseen.

Fatima Mohammad oli siis ollut itsenäinen, työssä käyvä nainen, jonka palkka riitti suuren perheen elättämiseen. Ruokaa riitti eikä talvella paleltu, koska lämmityshiiltä oli aina tarpeeksi. Sekä hän että lapset pukeutuivat hyvin, ja perheellä oli varaa myös pieniin matkoihin ja hauskanpitoon.

Naisille järjestettiin kursseja muun muassa tietokoneen käytössä, käsitöissä ja kalligrafiassa. Uusien taitojensa avulla luku- ja kirjoitustaidottomatkin naiset saattoivat ansaita rahaa myymällä ompelutöitään. Tykötarpeet niihin he saivat kurssilla.

“Ennen ei tarvinnut pelätä”



Nyt kaikki on toisin. Työnsä ja työssäkäyntimahdollisuutensakin menettänyt Fatima tarjoaa vieraille teetä, suklaata ja itse leipomaansa torttua. Hän muistelee entisiä hyviä aikoja ja miettii, saakohan hän koskaan niitä takaisin. Perheen nykyinen tila hävettää.

– Ennen talibanien valtaantuloa saatoimme käydä töissä pelkäämättä minkäänlaista häirintää. Myös miehelläni oli työ, eikä hänenkään tarvinnut pelätä pidätystä tai kidutusta. Työpaikoilla juhlittiin samoja asioita kuin kansainvälisestikin, esimerkiksi äitienpäivää, naistenpäivää, opettajien päivää, Uutta vuotta jne.

43-vuotias Fatima opiskeli aikanaan darin kieltä ja kirjallisuutta Parwanin yliopistossa. Hän asuu appensa vanhassa talossa miehensä, poikansa sekä tyttärensä, tämän miehen ja pojanpoikansa kanssa.

– Tämä on ollut kotimme 12 vuotta. Aikoinaan asuimme vuokralla muualla, mutta sitten päätimme elää vähän aikaa säästeliäästi, jotta saatoimme kunnostaa tämän talon. Sen jälkeen ei ole tarvinnut maksaa vuokraa.

Myös miehet kärsivät



Fatiman mieskin on nyt työtön.

– Työttömyyden myötä hänen käytöksensä ja tapansa kotona ovat muuttuneet hyvin ikäviksi. Hän ei halua puhua ongelmistaan, mutta yritämme olla kärsivällisiä.

Mies oli edellisen hallinnon aikana kiireinen logistiikkapäällikkö. Nyt hän on kotona päivät pääksytysten, tuntee itsensä avuttomaksi ja heikoksi eikä voi sietää sitä. Hän uskoo olevansa taakka perheelleen, ja se tuntuu kestämättömältä.

ILMOITUS ILMOITUS

Afganistania vaivaava vaikea työttömyys on vaikuttanut dramaattisesti myös miehiin. Erityisen ongelmalliseen asemaan ovat joutuneet entisen hallinnon armeijassa työskennelleet. He menettivät työnsä ohessa myös koskemattomuutensa lain edessä. Talibanit pidättävät, kiduttavat ja vangitsevat heitä erilaisten tekosyiden nojalla.

– Taloutemme on pakkasella. Ainoa poikani opiskeli yliopistossa, ja nyt hän yrittää ansaita edes vähän rahaa katukaupustelijana. Se on perheemme ainoa tulo, mutta ei riitä läheskään kaikkeen.

– Velkamme kasvaa koko ajan, eikä rahaa siltikään riitä edes jauhokiloon. Pian kukaan ei enää lainaa meille, Fatima suree.

– Olemme menettäneet motivaation elämään ja toivon paremmasta tulevaisuudesta.

Artikkelin on tuottanut Learning Together -verkosto. Verkoston suomalaiset naistoimittajat ovat kouluttaneet afgaaninaistoimittajia vapaaehtoistyönä vuodesta 2009. Blogien kirjoittajat ovat Afganistanissa asuvia, Suomen tuella koulutettuja naistoimittajia, joiden henkilöllisyys salataan turvallisuussyistä. Artikkeli on editoitu aiemmin Suomen Kuvalehden verkkosivuilla julkaistusta Afgaaninaisen katse -palstan kirjoituksesta.