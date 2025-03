Petteri Orpon hallituksen leikkaukset luonnonsuojelun rahoitukseen ovat osuneet myös luonnonhoito- ja ennallistamishankkeita tukevaan Helmi-elinympäristöohjelmaan, tiedottaa SLL. Rahoitus on loppumassa kokonaan Kunta- ja Järjestö-Helmi -hankkeilta.

– On pöyristyttävää, ettei valtion budjetista pystytä ohjaamaan muutamaa miljoonaa euroa kuntien ja järjestöjen toteuttamaan luontokadon torjuntaan, sanoo SLL:n monimuotoisuusasiantuntija Liisa Toopakka.

Kunnat ja järjestöt ovat toteuttaneet noin 150 hanketta niille suunnatun Helmi-rahoituksen avulla. Nyt jäljelle on jäämässä vain ELY-keskusten itsensä toteuttama Helmi-työ. Vuosina 2022–2025 hankkeisiin on käytetty SLL:n mukaan noin 10 miljoonaa euroa.

ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT

Nyt useimmat näistä kohteista jäävät SLL:n sanoin ”oman onnensa nojaan”, mikä pahentaa luontokatoa. Järjestö muistuttaa, ettei luontokatoa pysäytetä ilman ennallistamista. Helmi-ohjelman kautta on toteutettu EU:n ennallistamistamisvelvollisuutta.

SLL muistuttaa, että luonnonhoidolla ja ennallistamisella on myös työllistävä vaikutus. Esimerkiksi Uudenmaan piirin maastokohteilla tehtiin vuosina 2022–2024 yhteensä yli 22 henkilötyövuoden edestä töitä. Hankkeissa on työllistetty pääosin vaikeasti työllistettäviä henkilöitä.

– Rahoituksen leikkaaminen on hallitukselta käsittämätön päätös. Summa on valtion budjetissa mitätön ja todellinen kulu on vielä pienempi, kun huomioidaan se, että luonnonhoitajat joutuvat nyt työttömiksi ja siten yhteiskunnan tukien varaan, sanoo Uudenmaan piirin puheenjohtaja Laura Räsänen.

Hänen mukaansa nyt sekä luontokato että vieraslajien eteneminen kiihtyvät muun muassa perinnemaisemakohteissa, jotka ovat kaikki uhanalaisia, ja tehty työ valuu näin hukkaan.