Brasilian São Paulon osavaltiossa sijaitseva Hortolândian kaupunki oli alueensa ruma ankanpoikanen, josta muutamassa vuodessa kehittyi esikuva muille Brasilian kaupungeille. Aurinkoenergian käyttöönotto oli käännekohta.

240 000 asukkaan Hortolândiassa lähes kaikki näyttää uudelta tai työn alla olevalta: leveitä katuja, korkeita taloja, siltoja ja joen rantapuistoja. Kaupungintalo juhlii ensimmäistä vuosipäiväänsä toukokuun lopulla. Siirtolaisten palatsiksi nimetyn kaupungintalon parkkihalli on vielä viimeistelyä vailla, mutta jo nyt sen katolle on asennettu aurinkopaneeleita.

Myös valmistumassa olevan yhteisötapahtumien keskuksen, neljäntoista koulun, neljän terveysaseman ja urheilustadionin katot on peitetty aurinkopaneeleilla. Tällä hetkellä toiminnassa on 5 000 paneelia ja lisää on tulossa.

Säästöä kaupungille, hyötyä asukkaille



Aurinkopaneeleista on muodostunut Hortolândian tunnusmerkki. Kaupungin julkinen sektori toimii niiden tuottamalla energialla. Aurinkosähkövoimalat leikkaavat 80 prosenttia kaupungin sähkölaskusta, kertoo kaupungin julkisten töiden valaistusosaston johtaja Fernanda Candido de Oliveira.

Kaupungin katuvalot on vaihdettu led-lampuiksi. Vuosittainen noin 4,5 miljoonan realin (n. 707 000 euroa) säästö investoidaan erilaisiin paikallishallinnon hankkeisiin.

Oliveiran mukaan ensisijainen tavoite on säästää resursseja, mutta asukkaatkin hyötyvät.

– Led-lamppujen energiatehokkuuden ansiosta olemme voineet pienentää asukkaiden sähkölaskuja kymmenellä prosentilla, Oliveira selittää.

Puiden ja lähteiden kaupunki

Santa Claran ekologisen puiston vastaanottovirkailija Dirson Pereira da Silva syntyi Hortolândiassa, mutta asui 36 vuotta 170 kilometrin päässä Araraquarassa, joka hänen sanojensa mukaan on ”haudannut kaikki virtansa”. Silva palasi kotikaupunkiinsa vuonna 2023. Puiston keskellä oleva laguuni on hänen intohimonsa.

Hortolândian seitsemän puistoa on suunniteltu suojelemaan kaupungin vesistöjä. Viranomaiset ovat tunnistaneet yli 50 lähdettä, joita kunnostetaan tarpeen mukaan. Se vaatii rantametsien ylläpitoa tai laajentamista.

Hortolândia onkin ”puiden kaupunki”. Puiden istutusta edistävä kansainvälinen Arbor Day -säätiö antoi vuonna 2023 sille tuon arvonimen.

Aiemmin kaupunki kärsi Jacubajoen tulvista, jotka usein aiheuttivat vahinkoja jokirannan asukkaille ja yrityksille. Tulvista päästiin rakentamalla neljä tekoallasta ja hoitamalla lähteitä ja rantametsiä, kertoo kaupunkisuunnittelusihteeri Eduardo Marchetti.

– Olimme menettäneet huonon hoidon vuoksi 30 000 puuta, Hortolândiassa koko ikänsä asunut Marchetti huomauttaa.

Puut ja metsät myös auttavat rahoituksen saamisessa kansainvälisistä pankeista. Esimerkiksi Latinalaisen Amerikan ja Karibian kehityspankki antoi edullisen lainan kaupungin ylpeyden, mahtavan vinoköysisillan rakentamiseen, kun Hortolândiaan istutettiin 120 000 puuta.

Älykäs ja kestävä



Vuonna 1991 perustetun Hortolândian pinta-ala on pienehkö, vain 62,4 neliökilometriä.

– 1970-luvulla olimme maaseutualuetta, mutta varsinkin 1980-luvulla tänne syntyi paljon teollisuutta. Se johti väestöräjähdykseen, jota seurasi väkivalta-aalto. Pahimmillaan meillä oli 102 murhaa 100 000:aa asukasta kohden”, muistelee journalisti Josemil Rodrigues

Rodrigues on myös Hortolândian pormestari José Nazareno Gomesin neuvonantaja.

Kaupungin kehitys lähti vauhtiin edellisen pormestarin Angelo Peruginin kaudella. Kannattajiensa visionääriksi ylistämä Perugini valittiin pormestariksi neljä kertaa vuodesta 2005 lähtien, ja hän olisi virassa edelleen ellei olisi vuonna 2021 kuollut covid-19:ään. Nykyinen pormestari oli Peruginin alaisuudessa ympäristösihteerinä.

Vuonna 2005 esimerkiksi jätevesistä vain 2 prosenttia päätyi viemäreihin ja kaduista 40 prosenttia oli päällystettyjä. Nyt kaduista 99 prosenttia on päällystetty ja jätevesistä 98 prosenttia menee viemäreiden kautta vedenpuhdistamoon. Murhaluku on laskenut kolmeentoista sataatuhatta asukasta kohden.

– Pitkäjänteinen suunnittelu oli avainasemassa. Hortolândian kutsumuksena on olla älykäs ja kestävä kaupunki. Aurinkoenergia on osa tätä tavoitetta, ja se on tehnyt kaupungista kansallisen esikuvan, Rodrigues korostaa.

Lisäksi kaupungin kouluissa painotetaan ympäristöopetusta. Koululaiset saavat omaa kokemusta aurinkoenergiasta koulujen katoille asennettujen aurinkopaneelien avulla. Ekologiaan he perehtyvät retkeilemällä ekologisessa puistossa.