Maaliskuun viimeisenä päivänä lähes kaksituhatta yhdysvaltalaista tutkijaa julkaisi avoimen kirjeen, jonka mukaan käynnissä on ”täysimittainen hyökkäys” Yhdysvaltain tiedettä vastaan.

Kaikki allekirjoittajat ovat Yhdysvaltain tiedeakatemian (NASEM) jäseniä. He korostavat edustavansa erilaisia poliittisia näkemyksiä, mutta haluavansa suojella itsenäistä tieteellistä tutkimusta. Kirjeen mukaan Donald Trumpin hallitus horjuttaa yhdysvaltalaisen tieteen menestystä leikkaamalla tutkimusrahoitusta, erottamalla tuhansia tutkijoita, poistamalla tieteellistä tietoa kansalaisten ulottuvilta ja painostamalla ideologisin perustein tutkijoita muuttamaan tai hylkäämään tutkimuksiaan.

Kirje syyttää hallitusta sensuurista. Rahoituksella kiristämällä ja asetuksilla vaikutetaan siihen, mitä tutkimusta voi tehdä tai julkaista ja miten tulokset raportoidaan.

Allekirjoittajien mukaan tiedeyhteisössä on vallalla pelon ilmapiiri. Tutkijat poistavat nimiään tutkimusjulkaisuista, hylkäävät tutkimusaiheita sekä poistavat apurahahakemuksistaan ja julkaisuistaan kiellettyjä sanoja kuten ilmastonmuutos.

Kirjeessä varoitetaan, että vahinkojen korjaaminen voi viedä vuosikymmeniä. Yhdysvallat menettää tieteellisen etumatkansa ja muut maat ohittavat sen taloudellisesti ja sotilaallisesti – kieltä, jota luulisi Trumpinkin ymmärtävän.

Kiellettyjen sanojen listat

Heti ensimmäisenä virkapäivänään 20. tammikuuta Trump allekirjoitti ”naisten suojelemiseksi” asetuksen, jonka mukaan sukupuolia on täsmälleen kaksi. Hallinnolle tuli ohjeet, miten sukupuoliin liittyviä sanoja on käytettävä.

Hallinto on julkaissut erityisesti ilmastoon, ympäristönsuojeluun ja tasa-arvoon liittyviä kiellettyjen sanojen listoja. Määräysten tottelemista ryhdyttiin nopeasti valvomaan.

Kansallinen tiedesäätiö (NSF) on liittovaltion alainen virasto, joka tukee perustutkimusta luonnontieteiden ja tekniikan aloilla. Yksi säätiön johtajista kertoi helmikuun alussa nimettömänä New York Timesille, että tietokoneen algoritmi on käynyt läpi viraston tukihankkeita ja huomauttanut ilmaisuista kuten ”tasavertaiset mahdollisuudet”. Punaisen lipun saivat myös ”institutionaalinen”, ”aliarvostettu” ja ”naiset”. Samoin oli varoitettu sanoista ”vinoutuma” ja ”polarisaatio”, joilla kylläkin on luonnontieteissä eri merkitys kuin politiikassa.

Trump on hyökännyt rajusti Yhdysvaltain perinteisiä huippuyliopistoja vastaan. Hän on uhannut viedä niiltä rahoituksen, keppihevosenaan antisemitismin torjuminen.

Salamasota tiedettä vastaan

Trumpin salamasota tiedeyhteisöä vastaan kertoo siitä, että asiaa on valmisteltu. Taustalla on Project 2025, äärikonservatiivisen Heritage Foundationin yksityiskohtainen ehdotus Trumpin toiselle kaudelle. Se julkaistiin huhtikuussa 2023.

Trump palkitsee hänet valtaan nostaneita konservatiiveja käymällä kaiken pahan juureksi nostetun woken (”tiedostamisen”) kimppuun. Tikun nokkaan on nostettu DEI eli monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus (diversity, equity, inclusion). DEI:llä on liittovaltion ohjelmissa tuettu rodusta ja sukupuolesta riippumatta myös köyhien maaseutualueiden ihmisten mahdollisuuksia – monet heistä kiihkeitä Trumpin kannattajia.

Ideologian lisäksi Trump on mainostanut veronmaksajien rahojen säästämistä käydessään tieteen kimppuun. Elon Muskin DOGE-ryhmä on korostanut säästöjä leikatessaan rahoitusta ja erottaessaan työntekijöitä liittovaltion hallinnosta.

Trump on osoittanut pitkäaikaista tieteen halveksuntaa ja ymmärrystä huuhaa-opeille. Nyt tämän alan ykköskyky Trumpin hallinnossa on terveysministeri Robert Kennedy Jr.

Yhdysvaltain kansallinen terveysinstituutti (NIH) on maailman suurin biolääketieteen ja kansanterveyden tutkimuksen rahoittaja, joka vuosittain antaa tukea yli 300 000 lääketieteen tutkijalle. Nyt sen varoista on viety miljardeja ja henkilökunnasta erotettu 10 000. Aprillipäivänä Trump käytännössä teki lopun virastosta, joka vastaa potilasturvallisuudesta ja ennaltaehkäisystä (kuten mammografiaseulonnoista).

Trumpilaisten toimiin kuuluu myös yhdysvaltalaisen tieteen eristäminen eli tutkijoiden kansainvälisen yhteistyön rajoittaminen.

Tietoja yritetään pelastaa

Trumpin hallinto ryhtyi nopeasti poistamaan netistä sellaista aineistoa, joka ei ole sille mieluista. Usein itse data on jäljellä, mutta poissa ovat välineet, joilla kansalaiset ja tutkijat voisivat siihen tutustua.

Erityisen vainottu on säätiedotuksista sekä ilmaston- ja merentutkimuksesta vastaava NOAA, joka on myös ollut suurten irtisanomisten kohteena.

ILMOITUS ILMOITUS

Satojen vapaaehtoisten verkosto Public Environmental Data Partners yrittää pelastaa tiedostoja. Verkoston jäsenet kertoivat New York Timesille, että suurin huoli ei edes ole datan katoaminen, vaan se, ettei tietoja päivitetä. Aikasarjojen katketessa datasta tulee pian hyödytöntä.

Maatalousministeriö määräsi tammikuun 30. päivänä poistettavaksi netistä viittaukset ilmastonmuutokseen. Joukko maanviljelijöitä on haastanut ministeriön oikeuteen, koska he tarvitsevat tietoja toimintansa suunnittelussa.

Sairauksien ehkäisystä ja seurannasta vastaava CDC sai oikeuden päätöksellä helmikuussa sosiaaliseen haavoittuvuuteen liittyvät tiedostot takaisin saataville.

Konservatiivien paine Yhdysvaltain tiedettä kohtaan näkyy siinä, että maa on saksalaisen Erlangen-Nürnbergin yliopiston tieteen vapauden indeksissä pudonnut jo kymmenen vuoden ajan. Trumpin toisen kauden tapahtumat eivät vielä ole indeksissä mukana.

On näkynyt ensimmäisiä merkkejä siitä, että tutkijoita alkaa hakeutua pois Yhdysvalloista. Joidenkin arvioiden mukaan vuosikymmeniä Euroopasta Yhdysvaltoihin kulkenut aivovuoto saattaa jopa kääntää suuntaansa. Ranskalainen Aix-Marseillen yliopisto perusti maaliskuussa ohjelman, joka lupaa ”turvapaikkoja” amerikkalaisille tutkijoille.

Ranskalainen Le Monde -lehti ehdotti pääkirjoituksessaan, että Eurooppa ryhtyisi yhteisvoimin ottamaan vastaan yhdysvaltalaisia tutkijoita sekä kopioimaan ja suojelemaan tiedostoja, jotka ovat vaarassa Atlantin toisella puolella.