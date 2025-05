Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Mai Kivelä?

– Tähän viikkoon ovat vaikuttaneet paljon pääministeri Petteri Orpon oikeistohallitukselta tulleet puoliväliriihen päätökset, koska ne olivat niin valtavia, että niiden analysointi on tietysti jatkunut myös tällä viikolla. . Niiden negatiiviset vaikutukset tulevat näkymään vuosien päähän.

– Mutta vappuviikolla Vappu on kuitenkin viikon tärkein asia. Kyse on juhlasta, mutta haluan korostaa, että kyse on erityisesti poliittisesta juhlapäivästä. Vappu on vasemmiston juhla ja on todella tärkeää poliittisestikin, että muistamme saavutuksiamme ja toisaalta kokoonnumme yhteen vastustamaan istuvan oikeistohallituksen menoa.

”Suomi vain seuraa sivusta kansanmurhaa.”

– Esimerkiksi puoliväliriihessä ilmoitettu ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennyksen poistaminen on suora isku kaikkia duunareita kohtaan. Se on leikkaus kaikkien järjestäytyneiden työntekijöiden toimeentulosta.

– Vappu on poliittisen vaikuttamisen paikka, koska yhteen tuleminen, yhdessä organisoituminen ja mobilisointi ovat keskeinen osa politiikan tekoa. Siksi sanon, että vappu on viikon tärkein asia.

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Olemme olleet järjestämässä vappuun liittyviä valtavia tapahtumia ympäri Suomen. Oli marsseja, puheita, kulttuuria, vasemmistolaisia tapaamisia. Tämä on osaltaan vasemmiston perustoimintaa.

– Esimerkiksi kansanedustajat ovat monissa paikoissa pitämässä vappupuheita.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Pidin oman puheeni Kotkassa ja Porvoossa. Minulla on sielläpäin sukua ja vietän niillä seuduilla kesiänikin. Siksi oli erityisen kiva päästä puhumaan sinne vappuna.

– Nyt tapahtuu valitettavasti niin paljon, että ei ollut puutetta vappupuheen sisällöstä. Hallituksen ajama rikkaiden luokkapolitiikka on sellaista, että harvoin näkee näin kovaa menoa. Sitä pitää tuoda esille.

– Minusta oli tärkeää lisäksi muistuttaa siitä, että olemassa on myös vaihtoehto. Viime kuun kunta- ja aluevaaleissa ihmiset jo näyttivät, etteivät hyväksy Orpon hallituksen eriarvoistavaa politiikkaa. Ihmisten ei tarvitse jäädä voimattomana seuraamaan tapahtumia, vaan nyt organisoidutaan ja vaihdetaan valta. Jo tänä keväänä nähtyä punaista hyökyaaltoa jatketaan.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Palestiinalaisten tilanteen pitäisi näkyä mediassa vahvemmin. Ja vielä enemmän sen pitäisi näkyä suomalaisten poliitikkojen kannanotoissa ja tietenkin linjamuutoksena Israel-yhteistyöhön.

– Vasemmistoliitto teki alkuviikosta asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Yritämme tehdä parhaamme, jotta palestiinalaisten asia pysyisi täälläkin politiikan agendalla.

– Tilanne Palestiinassa on todella järkyttävä. Ihmisiltä loppuu ruoka. Suomi vain seuraa sivusta kansanmurhaa, joka on yksi tämän ajan suurimmista katastrofeista. Varsinkin Suomen virallisen linjan selkärangattomuus on käsittämätön.

– Meillä on oikeistolainen hallitus, joka ei ole valmis toimimaan tässä asiassa sääntöpohjaisen järjestelmän mukaisesti, vaikka siihen kuitenkin vedotaan suhteessa Venäjään. Samasta asiasta on kyse Israelin kohdalla. On pienten maiden etu, että kansainvälistä monenkeskisiä sopimuksia noudatetaan eikä katsota ohi, kun on vaikeampi paikka.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Menen lauantaina Helsingin kaupunginteatteriin katsomaan sisareni kanssa Agora – kaksi merenneitoa tyhjässä altaassa. Sen on ohjannut Minna Lund ja sen kuvataan olevan kuriton esitys, joka eskaloituu vesileikiksi. Hän on ohjannut myös Diptyk-näytelmän Viirus-teatteriin. Sen menen katsomaan ensi tiistaina.

– Olen intohimoinen teatterin ystävä ja otan takaisin sitä, että kuntavaalikevään aikana kulttuuri jäi vähälle.

