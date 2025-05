Vasemmistoliiton kansanedustaja, eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Timo Furuholm on tyytyväinen valiokunnan mietintöön mikroliikkumista koskevasta laista. Laissa säädetään muun muassa sähköpotkulautojen käytöstä.

– Tätä sääntelyä on odotettu pitkään ja hartaasti. Kunnat saavat nyt viimein toimilupajärjestelmän kautta työkaluja vaikuttaa sähköpotkulautaliikenteeseen, Furuholm sanoo.

– Valiokunta on tehnyt perusteellista työtä, jotta laista saadaan mahdollisimman toimiva, ja valiokuntakäsittelyssä laki on parantunut huomattavasti hallituksen alkuperäisestä esityksestä.

”Vastuu liikenteessä on kaikilla sen käyttäjillä.”

Kunnat saisivat jatkossa päättää lautojen määrästä sekä asettaa ajallisia ja alueellisia rajoituksia niiden käytölle. Valtakunnallisia sääntelykeinoja puolestaan ovat 0,5 promillen rattijuopumusraja sekä 15 vuoden ikäraja.

– Valtakunnalliseen ikärajaan valiokunta päätyi asiantuntijakuulemisten perusteella: merkittävä osa asiantuntijoista laidasta laitaan kannatti alaikärajaa liikenneturvallisuussyistä, Furuholm sanoo.

– Lakiesityksen alkuperäinen ajatus valtuuttaa kunnat asettamaan ikäraja ei toiminut perustuslaillisesti eikä valvontanäkökulmasta.

Hän arvioi, että alle 15-vuotiailla ei ole riittäviä valmiuksia sähköisten liikkumisvälineiden turvalliseen käyttöön.

– Lapsia ja nuoria on ollut osallisina useissa vakavissa, jopa kuolemiin johtaneissa, sähköpotkulautaonnettomuuksissa. Toisaalta on muistettava, että vastuu liikenteessä on kaikilla sen käyttäjillä, ja sähköpotkulautojen alaikärajasta huolimatta autoilijoiden tulee edelleen noudattaa liikenteessä erityistä varovaisuutta, Furuholm sanoo.

Hän toteaa valiokunnan pyrkivän tasapainoa eri kuntien liikennejärjestelmien ja liikenneturvallisuuden välillä.

– Joissain kunnissa lautajärjestelmä on jo nykyisellään toiminut paremmin kuin toisissa. Lain toimivuutta käytännössä pitää vielä seurata, esimerkiksi sitä, pitäisikö kuntien saada vaikuttaa jatkossa myös sähköpotkulautaoperaattorien määrään alueellaan, Furuholm sanoo.