Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela muistuttaa siitä, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen politiikka on syventänyt tukien käyttämisen tarvetta, kun esimerkiksi toimeentulotuen saajien määrä kasvaa.

– Terveiden ihmisten sosiaaliturvan varassa elämisen puolustaminen on sen puolustamista, että jokaisella on säälliset elämisen olosuhteet silloinkin, kun palkka ei riitä tai töitä ei ole tarpeeksi, Koskela kirjoittaa tuoreessa blogitekstissään.

– Tällainen tilanne on esimerkiksi monella palvelualan työntekijällä, jotka nostavat aivan syystä asumistukea.

”Perustulolla voidaan vaikuttaa merkittävästi ihmisten jaksamiseen ja pärjäämiseen.”

”Peruspilari”

Koskela palaa blogissa vaalien alla olleeseen Helsingin Sanomien kunta- ja aluevaalitenttiin, jossa hän ainoana puoluejohtajana vastasi, että terveen henkilön on oikeudenmukaista elää sosiaaliturvan varassa.

Hän kirjoittaa, että moni ihminen on jo nyt tällaisessa tilanteessa, esimerkiksi useat osa-aikatyötä tekevät, jotka eivät halustaan huolimatta saa kokoaikatyötä.

Hänestä on hämmästyttävää, miten vähäistä ymmärrys sosiaaliturvasta on. Hän arvioi, että moraalipaniikki ja tuen tarpeen epäileminen luovat ilmapiiriä, jossa tuen saaminen on lähtökohtaisesti jotain epäilyttävää. Hän ei usko sen auttavan rakentamaan sosiaaliturvaa, jota muuttunut työelämä ja tulevaisuus tarvitsevat.

– Meiltä puuttuu keskustelu sosiaaliturvasta osana suomalaista yhteiskuntaa ja sen myötä ymmärrys sosiaaliturvasta hyvinvointivaltion peruspilarina, Koskela sanoo.

Ei moralisoinnille



Koskela haluaa nyt avata keskustelun, jossa moralisoinnin sijaan keskityttäisiin siihen, miten pienituloiset ihmiset Suomessa ylipäänsä pärjäävät, miten ihmisten jaksamista voidaan tukea ja kuinka luodaan siltoja vaikeiden aikojen yli.

Lisäksi hän esittää, että prosessi eri sosiaaliturvamuotojen yhtenäistämiseksi kohti perustuloa aloitetaan. Tavoitteena tulisi olla tasoltaan riittävä ja elinkustannusindeksiin sidottu perustulo.

– Perustulolla voidaan vaikuttaa merkittävästi ihmisten jaksamiseen ja pärjäämiseen. Taannoinen perustulokokeilu osoitti, että verrokkiryhmään nähden perustulokokeilussa mukana olleiden työllisyys parani hieman ja psyykkinen terveys koettiin paremmaksi,hän toteaa.

ILMOITUS ILMOITUS

– Perustulolla voidaan vapauttaa ihmiset tarttumaan aidosti merkitykselliseen toimeen ilman pelkoa tyhjän päälle putoamisesta tavalla, joka kannustaa eikä lannista.