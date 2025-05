Suomalaiset eivät luota pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtamaan oikeistohallitukseen. Tämä käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiö – KAKSin tänään lauantaina julkistetusta tutkimuksesta, jossa vastaajat arvioivat hallituksen onnistumista 16 eri asiassa.

Tutkimuksen teettänyt KAKS pitää tuloksissa leimaavana sitä, että väestö kitsastelee hyvien arvosanojen antamisessa.

Edellinen, SDP:n Sanna Marinin johtama hallitus sai samassa vaiheessa lähes kaikilta osin parempia arvosanoja kuin nykyinen hallitus. Nykyhallitus on suositumpi ainoastaan ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa.

Tyytyväisten osuus on hieman vähentynyt vuoden takaisesta.

Vain yksi plussa

Vain yksi 16:sta asiasta on sellainen, että enemmistö väestöstä kiittelee hallitusta siitä. Erittäin tai melko hyvä arvosana tulee ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 58 prosentilla vastaajista. Tämän lisäksi hallitus saa kohtuullisesti eli 41 prosentilta kiitosta EU-asioiden hoitamisesta.

Huomattavaa tyytymättömyyttä kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä työllisyyttä koskeviin asioihin. Selvä enemmistö suomalaisista arvioi hallituksen onnistuneen heikosti soteasioissa (61 prosenttia) ja työllisyyden hoidossa (61 prosenttia).

Enemmistö tyrmää myös maan taloudellista tilaa koskevat hallituksen toimet (54 prosenttia). Myös maahanmuuttoa ja verotusta sivuavien asioiden hoitoon ollaan tyytymättömiä.

Muutosta viime kesästä

KAKS pitää merkittävänä myös tulosta siitä, miten kansalaiset katsovat hallituksen onnistuneen vastaajien itsensä ja heidän perheidensä tarpeiden huomioonottamisessa. Tyytyväisiä on viidennes vastanneista ja tyytymättömiä kaksi viidestä. Reilu neljännes (29 prosenttia) arvioi hallituksen menestyneen heidän tarpeidensa tyydyttämisessä joten kuten.

Säätiö huomauttaa, että arvosanat maan hallitukselle ovat eräiltä osin muuttuneet viime vuoden kesäkuusta. Aiempaa tyytyväisempiä kansalaiset ovat hallituksen tekemisiin EU:ta sekä energian hintaa ja riittävyyttä koskevissa kysymyksissä. Aiempaa tyytymättömämpiä taas ollaan hallituksen toimiin työllisyyden ja maan talouden tilan parantamiseksi.

Puoluekanta näkyy

Kyselyvastaajien puoluekanta heijastuu näkemyksissä. Oppositiopuolueiden kannattajille eivät juuri anna hallitukselle hyviä arvosanoja. Kuitenkin ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa hallitusta kiittelee lähes puolet oppositiopuolueidenkin tukijoista (46 prosenttia).

Hallituspuolueiden tukijat puolestaan antavat hallitukselle hyviä arvosanoja lähes kaikissa asioissa. Poikkeus on hallituksen toimet työllisyyden hoidossa.

Kokoomuksen kannattajat ovat kaikkein tyytyväisimpiä hallituksen toimintaan. Myös perussuomalaisten kannattajat kiittävät hallituksen toimia lähes asiasta riippumatta. RKP:n ja kristillisdemokraattien kannattajat ovat kriittisempiä.

Oppositiossa keskusta tyytyväisin

Oppositiopuolueista keskustan kannattajat ovat keskimäärää tyytyväisempiä hallituksen toimiin sisäistä turvallisuutta, EU:ta ja inflaation hillintää koskevissa asioissa.

SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden tukijat edustavat puolestaan eivät anna kiitosta hallitukselle juuri mistään. Jonkin verran SDP:n ja vihreiden kannattajat arvostavat kuitenkin hallituksen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Kaiken kaikkiaan kansalaisista vain reilu neljännes on tyytyväinen maan hallituksen toimiin eri asioissa. Lähes kaksi viidestä on tyytymätön. Tasan neljännes arvioi hallituksen onnistuneen joten kuten, vaikkakin osaksi kompuroiden. Tyytyväisten osuus on hieman vähentynyt vuoden takaisesta.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Verian 18.–24. huhtikuuta. Haastatteluja tehtiin 1 042. Tulosten virhemarginaali on vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.