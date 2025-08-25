Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n päivitetyt laskelmat vuosien 2024-2025 sosiaaliturvaleikkauksien vaikutuksista osoittavat nyt jopa 27 000 alaikäisen putoavan köyhyysrajan alapuolelle. Aiempi arvio oli 13 000 alaikäistä.

Tästä Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela syyttää pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtamaa oikeistohallitusta.

– Orpon ja Purran politiikalla Suomessa on kasvanut ainoastaan köyhyys ja työttömyys, hän sanoo maanantaiaamuna lähettämässään tiedotteessa.

”Lapset laitettiin maksamaan hallituksen epäonnistuneesta työllisyyspolitiikasta.”

– Oikeistohallituksen vastuuton politiikka on pudottanut jo 27 000 lasta köyhyyteen, mutta hallitus valmistelee yhä uusia leikkauksia lapsiperheiden toimeentuloon.

Lisää tulossa

Koskela viittaa tulevaan toimeentulotukiuudistukseen, jossa leikattaisiin toimeentulotuen perusosaa, poistettaisiin suojaosa ja kiristettäisiin tuen saamisen ehtoja. Uudistuksen vaikutuksia ei ole huomioitu THL:n laskelmissa, mutta sen tiedetään edelleen lisäävän ja syventävän köyhyyttä.

– Viimesijaista turvaa leikkaamalla syvennetään kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten ja perheiden ahdinkoa. Kyse on ennen kaikkea ideologisesta päätöksestä, sillä tavoiteltavat 70 miljoonan euron säästöt ovat marginaalisia verrattuna siihen, kuinka paljon hallitus keventää rikkaiden ja suuryrityksien verotusta, Koskela sanoo.

Koskela vaatii hallitusta luopumaan toimeentulotuen leikkauksista ja tekemään täsmätoimia lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi. Tällainen olisi esimerkiksi työttömyysturvan lapsikorotusten palauttaminen.

– Työttömyysturvan lapsikorotusten poisto oli julma päätös, jolla lapset laitettiin maksamaan hallituksen epäonnistuneesta työllisyyspolitiikasta. Korotusten palauttaminen olisi vähintä mitä hallitus voi tehdä lapsiköyhyyden kasvun hillitsemiseksi, Koskela sanoo.

”Häpeällistä”

Myös vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm arvioi, että lapsiperheköyhyys räjähtää kasvuun hallituksen toimien seurauksena. Hän pitää tietoa hälyttävänä.

– On kestämätöntä ja häpeällistä, että hallitus sysää tuhansia uusia lapsia köyhyyteen. Vastuuton saksien kanssa heiluminen toistaa 1990-luvun alun virheitä, joita maksellaan edelleen. Tämä on epäinhimillistä ja typerää politiikkaa, Furuholm sanoo omassa tiedotteessaan.

Pitkäaikaisia seurauksia

Furuholm muistuttaa siitä, että lapsiköyhyys aiheuttaa pitkäaikaisia seurauksia: heikentynyttä terveyttä, haasteita koulutuksessa ja osallisuudessa sekä lasten mahdollisuuksien kaventumista. THL:n arvion mukaan hallituksen parhaillaan valmistelema toimeentulotuen uudistus pahentaisi tilannetta entisestään. Tämä on ristiriidassa hallituksen muiden toimien kanssa.

– Hallitus keventää esimerkiksi yhteisöveroa 800 miljoonalla eurolla ja maksattaa sen pienituloisilla suomalaisilla – myös lapsiperheillä – sosiaaliturvaa jatkuvasti leikkaamalla, Furuholm sanoo.

– Tämä on tietoinen valinta eriarvoisuuden lisäämiseksi. Ei kansa ole tällaista mandaattia Orpon-Purran hallitukselle antanut. Erityisesti lapsiperheisiin kohdistuvat leikkaukset on peruttava välittömästi, jos haluamme Suomella olevan varaa kantaa tulevaisuutta.