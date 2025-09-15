ILMOITUS ILMOITUS

Hallituksen eri toimet kohtelevat nyt erityisen rujolla tavalla naisia, toteavat Vasemmistonaiset.

Petteri Orpon hallitus on saanut toimillaan naisten työttömyyden ennätyskorkeaksi. Työllisiä oli kesäkuussa 64 000 vähemmän kuin hallituksen aloittaessa. Tästä joukosta miltei kolme neljästä on naisia. Kesäkuussa työllisten naisten määrä väheni 20 000:lla vuoden takaiseen verrattuna. Miesten työllisyys heikkeni vain 3 000:lla.

Kesäkuusta 2024 kesäkuuhun 2025 naisten työttömyysaste nousi 2,3 prosenttiyksikköä 9,6 prosenttiin.

Julkisen sektorin ja sotealan järjestöjen leikkaukset ovat osuneet erityisesti naisiin. Julkishallinnosta on vähentynyt 6 000 työllistä naista. Muun muassa järjestöjen toimialalla naisia oli töissä 9 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

– Hallitus on päättänyt heikentää naisten asemaa kovalla kädellä. Leikkaukset julkiselta sektorilta ja sotealan järjestöiltä heikentävät kansalaisten palveluita aiheuttaen inhimillistä kärsimystä, kun tarvittavaa tukea ei saa. Lisäksi se on heikentänyt naisten työllisyystilanteen ennätyshuonoksi, sanoo Vasemmistonaisten varapuhenainen Arja Tauria.

Hallituksen leikkausten myötä 27 000 lasta on ajautumassa köyhyyteen. Lapsiperheköyhyys koskettaa erityisesti naisia, koska hoivavastuu on keskittynyt naisille ja valtaosa yksinhuoltajista on naisia.

Leikkausten ja naisten heikentyneen työllisyystilanteen yhteisvaikutus kasautuu samoille ihmisille. Talouspolitiikan sukupuolivaikutuksista on mahdollista saada tietoa tekemällä sukupuolivaikutusten arviointeja ja hyödyntämällä sukupuolitietoista budjetointia. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman tuoreen selvityksen mukaan sukupuolitietoista budjetointia hyödynnetään Suomessa vain pintatasolla.

– Keinoja hankkia tietoa sukupuolivaikutuksista ei puutu, vaan poliittista tahtoa. Sukupuolivaikutusten arvioinnin tekemisestä ei ole hyötyä, jos niiden tuloksista ei välitetä. On selvää, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole nykyisen hallituksen agendalla, toteaa Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja Veronika Honkasalo.