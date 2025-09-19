Vasemmistoliiton kuopiolainen kansanedustaja Laura Meriluoto tyrmää hallituksen esittämät 20 miljoonan leikkaukset vammaispalveluihin.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama oikeistohallitus antoi eduskunnalle torstaina esityksen, jolla vammaispalvelulain soveltamisrajaa kiristettäisiin säätämällä lakiin “elämänvaihetta koskeva säännös”.

Meriluoto painottaa sitä, että yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo esityksen vaarantavan etenkin ikääntyneiden vammaisten yhdenvertaisuuden.

– Oikeistohallituksen esityksellä leikataan 20 miljoonaa euroa vammaispalveluista ja pudotetaan monet vammaispalveluita tarvitsevat ihmiset kokonaan niiden ulkopuolelle, Meriluoto toteaa.

– Ikääntyneiltä vammaisilta leikkaaminen on suoraan sanottuna raukkamainen teko Orpon ja Purran hallitukselta.

Lausuntokierroksella lukuisat vammaisjärjestöt kritisoivat esitystä, ja katsoivat sen johtavan syrjivään kohteluun ja palveluiden heikkenemiseen. Meriluoto arvioi, että hallitus ei vaikuta piittaavan niiden ihmisten näkemyksistä, joiden elämään päätökset vaikuttavat.

– Pääministeri Orpo on antanut ymmärtää, että vammaispalveluiden piirissä olisi nykyisin ihmisiä, jotka eivät kuuluisi sinne. Tämä on kaukana todellisuudesta ja myös loukkaavaa puhetta, kun huomioidaan miten vaikeaa vammaispalveluiden saaminen on, Meriluoto sanoo.