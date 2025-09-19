ILMOITUS ILMOITUS

Työtuomioistuin määräsi perjantaina 19. syyskuuta Ilmailualan unioni IAU:lle suursakot ulosmarssista, joka oli tuomioistuimen mukaan laiton. IAU ja sen kolme ammattiosastoa tuomittiin 67 000 euron sakkoihin niiden järjestämästä ulosmarssista Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Tämä on ensimmäinen sakkotuomio sen jälkeen, kun hallituksen työrauhalainsäädännön uudistus nosti lakkosakkoja hurjasti.

– Suomen hallitus pyrkii sakkojen uhalla laittamaan oikeuksiaan puolustavat työntekijät ja ammattiliitot varpailleen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström kommentoi tuomiota.

– Lakimuutoksen todellinen tavoite on estää työtaisteluita. Hallitus haluaa laittaa työntekijät kuriin ja nuhteeseen jättimaksujen uhalla. Me emme kuitenkaan aio luovuttaa, vaan puolustamme jatkossakin jäsentemme työehtoja kaikilla tarpeellisilla keinoilla.

Tuomio tuli IAU:n joulukuussa 2024 järjestämästä ulosmarssista, joka johtui siitä, että Finnair harkitsi kahden luottamusmiehen irtisanomista. Yhtiö perusteli aikeita sillä, että työntekijät olisivat toimittaneet eteenpäin muun muassa liikesalaisuuksia.

IAU:n mukaan asiakirjat liittyvät vireillä olevaan kiistaan työehdoista.

Työtuomioistuimen ratkaisu ei ollut yksimielinen vaan syntyi äänestyksellä. Osa oikeuden jäsenistä olisi määrännyt tapauksesta huomattavasti pienemmät hyvityssakot.

Työehdoista riitely ei ole kenenkään edun mukaista, Ekström muistuttaa. Hän myös korostaa sitä, että ammattiliittojen on pidettävä hyvää huolta luottamusmiesten ja luottamusedustajien asemasta.

– Luottamusmiehillä pitää olla mahdollisuus toimia, jos syntyy epäilys, että työehtoja ei noudateta. Ammattiliitto JHL ei jätä jäseniään yksin, vaikka lainsäädäntö onkin rukattu työnantajien toivomaan suuntaan. Taistelu työehtojen puolesta jatkuu tänäänkin.