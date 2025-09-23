ILMOITUS ILMOITUS

Oikeistohallitus on omilla toimillaan lietsonut ja syventänyt työttömyyskriisiä, kansanedustaja Hanna Sarkkinen sanoi vasemmistoliiton ryhmäpuheessa, kun eduskunta aloitti lähetekeskustelun ensi vuoden budjetista.

Tiistaina julkaistut tilastot kertoivat työttömyyden nousseen uuteen karuun ennätykseen.

– Hallituksen toimilla piti tulla 100 000 uutta työllistä, tulikin yli 75 000 työtöntä lisää. Lukujen valossa hallituksen työllisyyspolitiikka on epäonnistunut täysin. Hallitus puhuu ylpeästi sen päätösten paperilla olevista työllisyysvaikutuksista, mutta tosielämässä näemme vain työttömyysvaikutuksia, Sarkkinen sanoi.

Samaan aikaa muut Euroopan maat nauttivat hyvistä työllisyysluvuista.

– Sosiaaliturvaleikkaukset ja arvonlisäveronkorotukset ovat syöneet suomalaisten ostovoimaa ja vähentäneet kysyntää. Pienituloiset kuluttavat lähes kaikki tulonsa Suomessa, joten heiltä leikkaaminen leikkaa kotimaan taloutta. Leikkaukset julkisiin palveluihin taas vähentävät suoraan työpaikkoja ja nakertavat kysyntää.

– Oikeistohallitus on leikkauspolitiikallaan pitkittänyt Suomen taantumaa, leikannut tulevaisuudenuskoa ja lisännyt työttömyyttä. Siitä ei pääse yli eikä ympäri, Sarkkinen sanoi.

Hänen mukaansa oikeistohallituksen ”työllisyystoimet” perustuvat vahvaan uskoon siitä, että kun ihmisen sosiaaliturvaa tarpeeksi leikataan, ihminen menee töihin. Vahvaan uskoon siitä, että yritykset kyllä työllistävät, jos niiden ei tarvitse välittää työntekijöiden oikeuksista.

Eniten kiittävät miljonäärit



Sarkkinen soimasi hallitusta myös eriarvoisuuden lisäämisestä ensi vuoden budjetissa.

– Hallituksen veronalennuksista hyötyvät enimmäkseen suurituloiset, eniten kiittävät miljonäärit, joille on luvassa yli sadan tonnin kultainen kädenojennus. Pieni- ja keskituloisille on tarjolla lähinnä lämmintä kättä. Joillakin pienituloisilla verotus jopa kiristyy.

Sarkkisen mielestä on käsittämätöntä, että samalla kun hallitus perustelee pienituloisilta leikkaamista valtion talouden tervehdyttämisellä, sillä on varaa antaa suurituloisille ja yritysten omistajille valtavat veronkevennykset velkarahalla.

– Valtionvelalla näyttää olevan oikeistohallitukselle väliä vain silloin, kun sen verukkeella pääsee leikkaamaan köyhiltä. Kun kyseessä on rikkaat kaverit, huoli valtionvelasta haihtuu olemattomiin.

Kokonaiskysyntää tuettava



Vasemmistoliitolla on Sarkkisen mukaan esittää vaihtoehto oikeistohallituksen kurjistavalle politiikalle.

– Vasemmistoliiton talouslinja tukisi kokonaiskysyntää paremmin kuin hallituksen rikkaille jakamat veroporkkanat. Vasemmistoliitto myös vahvistaisi valtiontaloutta tekemällä reiluja verouudistuksia, joilla varmistetaan hyvinvointivaltion kestävyys tulevaisuudessa, Sarkkinen sanoi.

– Tarvitsemme oikein ajoitettua ja suhdanteeseen mitoitettua finanssipolitiikkaa, tuottavuutta tukevaa tutkimus- ja kehitys- sekä koulutuspolitiikkaa, pitkäaikaistyöttömyyttä vähentävää työllisyyspolitiikkaa, uusia innovaatioita ja korkeaa arvonlisää synnyttävää elinkeinopolitiikkaa ja työkykyä tukevaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa.

– Tarvitsemme vihdoin ja viimein suhdannekannusteen edelleen kyntävälle rakennusalalle, joka on talouden keskeinen ajuri.