Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho teki hallitukselle kirjallisen kysymyksen Uudenkaupungin autotehtaan työpaikkojen turvaamisesta.

– Suomen valtio on Valmet Automotiven nykyisin huomattavana enemmistöomistajana suoraan vastuussa Uudenkaupungin autotehtaan työpaikoista ja töiden jatkumisesta, Yrttiaho sanoo.

Mercedes-Benzin tuotanto Uudessakaupungissa loppuu, eikä uusista tilauksista ole tietoa. Työt uhkaavat loppua yli tuhannelta työntekijältä.

Syyskuun alussa, ennen uutista henkilöstövähennyksistä, Suomen valtio osti enemmistön eli 79 prosenttia Valmet Automotiven osakkeista. Samalla kerrottiin, että yhtiö on jatkossa suorassa valtio-omistuksessa, eikä siis enää markkinaehtoisiin sijoituksiin keskittyvän valtionyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n kautta. Yhtiötä myös rahoitettiin 37,5 miljoonalla.

Yrttiaho muistuttaa, että eurooppalainen autoteollisuus on tällä hetkellä lamassa. Merkittävät teollisuusmaat, kuten Saksa, vetävät vähenevää tuotantoa omiin tehtaisiinsa.

– Vaikuttaa siltä, että Suomen valtio tuli nyt Valmet Automotiven merkittäväksi enemmistöomistajaksi pakkotilanteessa. Uudenkaupungin autotehtaan ja koko Valmet Automotiven tulevaisuus on hämärän peitossa. Yhtiön omistusjärjestelyt, yksityisten sijoittajien omistusosuuden pieneneminen ja valtion vahva suora omistus jatkossa sekä lisäksi yhtiöön suunnattu merkittävä rahoitus voivat viitata siihen, että yhtiön ongelmat ovat vakavia, tilanne on kriittinen ja siksi Valmet Automotive otettiin valtion haltuun. Samalla yksityisten sijoittajien vastuut näyttävät keventyneen, Yrttiaho sanoo.

Aseteollisuus epävarma kortti



Vielä vuonna 2021 Valmet Automotive työllisti lähes 4 200 henkeä. Henkilöstöä on vähennetty vain muutaman vuoden aikana niin, että tällä hetkellä autotehtaalla työskentelee enää 1 300 henkilöä. He kaikki ovat nyt muutosneuvotteluiden piirissä. Työt ovat vaarassa loppua 1 075 henkilöltä.

Mitä hallitus aikoo tehdä Varsinais-Suomen, Vakka-Suomen ja Uudenkaupungin alueen tukemiseksi? Mitkä ovat syyt sille, että valtio otti Valmet Automotiven suoraan enemmistöomistukseensa, Yrttiaho kysyy.

Valmet Automotive on viestinyt suuntaavansa autoteollisuuden rinnalla aseteollisuuteen. Lehdistössä on spekuloitu Patrian ajoneuvotilauksilla. Yrttiaho huomauttaa, että aseteollisuudessa suurten teollisuusmaiden kilpailuasema on vahva. Valtiotilaajien intresseissä on nyt pikemminkin oman kansallisen tuotantonsa vahvistaminen.

– Näiden suunnitelmien uskottavuutta ja ainakin laajempaa työllisyysvaikutusta joutuu epäilemään. Nämä seikat eivät herätä luottamusta aseteollisen toimialan erityisen laajasta tai vakaasta työllistävästä vaikutuksesta, etenkään henkilöautoihin vuosikymmenten ajan erikoistuneen sopimusvalmistajan kohdalla, Yrttiaho toteaa.