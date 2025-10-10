Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton kuopiolainen kansanedustaja Laura Meriluoto?

– Eduskunta äänestää tällä viikolla kansalaisaloitteesta Oulaskankaan sairaalan yöpäivystyksen säilyttämiseksi. Asia on periaatteellisesti tärkeä, koska hallitus ei kunnioita alueiden itsemääräämisoikeutta vaan on lähtenyt sanelemaan Helsingistä käsin päivystyksien lakkautuksia.

– Tämä koskee myös merkittävällä tavalla omaa aluettani, jossa Iisalmen ja Varkauden yöpäivystykset ollaan sulkemassa.

”Olen alkanut valmistautua tulevan lapseni rauhoitteluun.”

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Vasemmistoliitto on johdonmukaisesti vastustanut ympärivuorokautisten päivystyksien lakkautuksia ja tuonut esiin näiden päätöksien haitallisuuden sekä taloudellisessa että inhimillisessä mielessä.

– Kouvolan ympärivuorokautisen päivystyksen osalta oikeistohallitus saatiin osittain perääntymään, mutta monilla muilla paikkakunnilla potilasturvallisuus tulee heikentymään.

– Meidän mielestämme sote-palveluista ei ole varaa leikata, ja alueilla tulisi olla itsellään aidosti päätäntävalta myös sairaalaverkon kehittämisestä. Turvallisuuden lisäksi huomionarvoista on, että myös esimerkiksi pohjoissavolainen elinkeinoelämä on vedonnut vahvasti yöpäivystysten jatkon puolesta, ja se, että Pohjois-Savosta ollaan lakkauttamassa kahta yöpäivystystä, uhkaa heikentää alueen elinvoimaa.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Olen pitänyt asiaa säännöllisesti esillä jo parin vuoden ajan. Tällä viikolla kansalaisaloitteesta keskusteltiin eduskunnan täysistunnossa ja äänestetään lopulta perjantaina, jolloin nähdään, seisovatko hallituspuolueiden kansanedustajat edelleen välttämättömien sote-palveluiden alasajamisen kannalla.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Asian merkitykseen nähden toimeentulotuen niin sanottua kokonaisuudistusta on käsitelty hyvin vähän mediassa syksyn aikana. Se on mielestäni kaikkein haitallisin lakiesitys, jota eduskunnassa tällä hetkellä käsitellään.

– 70 miljoonan euron leikkaukset toimeentulotukeen tulevat sekä lisäämään että syventämään köyhyyttä Suomessa ja johtamaan kohtuuttomiin tilanteisiin etenkin monien työkyvyttömien kohdalla. Leikkaukset tietysti kohdistuvat niihin suomalaisiin, joiden ääni ei muutenkaan juuri kuulu julkisuudessa.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Olen alkanut valmistautua tulevan lapseni rauhoitteluun kuuntelemalla ja soittamalla hänelle lastenlauluja, joista itse lapsena pidin. Nyt Spotifyn tehokuuntelussa -listani kärjessä on Lounatuulen laulu (säveltänyt Kaj Chydenius ja sanoittanut Kaarina Helakisa), ja se on kyllä edelleen tosi kaunis kappale. Toivotaan, että vauvakin arvostaa.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.