Vasemmistoliiton kansanedustajan Pia Lohikosken mielestä hallituksen kulttuuripoliittinen selonteko jää pelkiksi kauniiksi sanoiksi, kun hallitus samalla vie leikkauksilla edellytykset tehdä pitkäjänteistä kulttuuripolitiikkaa. Hän vaati kulttuurileikkausten perumista kokonaan, kulttuuripoliittisesta selonteosta käydyssä keskustelussa.

– On hyvä, että selonteossa tunnustetaan, että julkisen rahoituksen vastuu on turvata jokaiselle kulttuurin saavutettavuus. Mutta mitä kirjaus todellisuudessa tarkoittaa, kun samalla hallitus leikkaa taide- ja kulttuuritoimijoiden rahoituspohjaa vuodesta toiseen? Lohikoski kysyi.

Oikeistohallituksen leikkaukset uhkaavat teattereita ja orkestereita, koko elokuva-alaa ja maakuntien elokuvateattereita, lastenkulttuurikeskuksia sekä taiteen perusopetuksen saavutettavuutta.

– Leikkaukset tarkoittavat suljettuja ovia, lisää työttömyyttä, kulttuurierämaita ja sitä, että lasten ja nuorten kulttuurikokemukset ja -harrastukset käyvät mahdollisiksi yhä harvemmille. Nämä leikkaukset on peruttava.

Vasemmistoliitto on valmis kääntämään suuntaa.

– Vasemmistoliitto esittää, että taiteen ja kulttuurin rahoitus nostetaan prosenttiin valtion budjetista. Se on konkreettinen ja välttämätön tavoite, jos haluamme turvata monimuotoisen kulttuurin Suomessa, Lohikoski sanoi.

Lohikoski nosti esiin, että kulttuurin rahoituksen lisäksi on turvattava myös kulttuurin tekijöiden toimeentulo.

– Vasemmistoliitto vaatii reilun taiteen periaatteita eli reiluja palkkioita ja asianmukaista korvausta tehdystä työstä, Lohikoski sanoi puheessaan.

Hän kertoi katsoneensa viime viikonloppuna Kansallisteatterissa Lauri Maijalan ohjaaman Täällä Pohjantähden alla.

Kolmen osan mittainen tuttu tarina, mutta uusi tulkinta Suomen historiasta muistutti hänen mukaansa jälleen, miten syvälle taide ja kulttuuri voi mennä:

– Miten se voi avata yhteistä muistiamme, itseymmärrystämme, ristiriitojen ja yhtenäisyyden kokemusta.

– Taide ja kulttuuri ovat sivistyksen, vapauden ja demokratian ilmentymä. Taiteen ja kulttuurin tekijät ovat meidän kaikkien yhteinen kirjuri ja tulkki, kompassi ja peili.