”Loimaan kassana” tunnetun YTK Työttömyyskassan jäsenten työttömyysjaksot ovat nyt pidempiä kuin kertaakaan 2020-luvulla. Työttömyysjaksojen pituudet olivat jo loivassa laskussa, mutta ne kääntyivät selvään nousuun kuluvan vuoden alkupuolella, kassa kertoo tiedotteessaan.
– Työttömyysjaksojen pituudet olivat jo loivassa laskussa, mutta ne kääntyivät selvään nousuun kuluvan vuoden alkupuolella. Muutos on merkittävä etenkin kokonaan työttömien osalta, sanoo YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen.
Kokonaan työttömien työttömyysjaksot kestivät syyskuussa 2025 keskimäärin hieman vajaa 6,5 kuukautta. Vielä vuoden 2024 syyskuussa vastaava luku oli jonkin verran alle 5,5 kuukautta.
Sovitellun päivärahan saajilla sekä lomautetuilla työttömyyden kestot ovat pysyneet vakaampina, mutta myös koko YTK:n jäsenkunnan tasolla jaksojen pituus on kasvanut.
Kaikkien työttömyys- ja lomautusjaksojen pituuden yhteinen keskiarvo on noussut vuodentakaisesta noin kahdella viikolla, 3,5 kuukaudesta noin 4 kuukauteen.
– Työttömyyden pitkittyminen on huolestuttava ilmiö. Se kertoo työmarkkinoiden rakenteellisista haasteista ja siitä, että irtisanotut eivät työllisty yhtä nopeasti kuin aiemmin. Pidemmät työttömyysjaksot lisäävät paitsi yksilöiden epävarmuutta myös paineita koko yhteiskunnalle. Tästäkin syystä työllistymisen tukemiseen panostaminen on entistä tärkeämpää, Hänninen toteaa.