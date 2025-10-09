Tehyn ekonomisti Anni Marttinen kirjoittaa tuoreessa blogissaan, että velkajarru sitoisi Suomen kuripolitiikkaan jopa vuosikymmeniksi. Tällainen automaattinen sopeutus voisi estää tarpeelliset investoinnit, heikentää talouskasvua ja syventää taantumia.

”Velkajarru voi kuulostaa yksinkertaiselta ratkaisulta, mutta se voisi heikentää julkisen talouden joustavuutta juuri silloin, kun tarvitaan kriisikestävyyttä ja uudistumiskykyä”, Marttinen kirjoittaa.

Hän esittää vaihtoehtoja leikkauspolitiikalle: panostuksia koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen, terveydenhuoltoon, työllisyyteen ja vihreään siirtymään. Marttisen mukaan myös verohelpotuksia suurituloisille ja haitallisia yritystukia olisi syytä tarkastella kriittisesti.