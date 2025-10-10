Suomi ja Yhdysvallat allekirjoittivat myöhään torstai-iltana sopimuksen jäämurtajista presidenttien Alexander Stubbin ja Donald Trumpin tavatessa Valkoisessa talossa. Yhdestätoista jäänmurtajasta neljä rakennetaan Suomessa, kaksi Helsingissä ja kaksi Raumalla.

Teollisuusliitto pitää Yhdysvaltojen ja Suomen välistä jäänmurtajakauppaa historiallisena ja merkittävänä uutisena telakkateollisuudelle. Liitto kiittää Stubbia hänen työstään sopimuksen eteen. Kauppa tuo jopa kymmenen tuhatta henkilötyövuotta suomalaisille telakoille ja niiden verkostoille.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan nyt on oikea hetki varmistaa, että tulevien jäänmurtajien rakentaminen tapahtuu suomalaisilla työehdoilla, ilman työperäistä hyväksikäyttöä ja harmaata taloutta.

– Tämä on oikea hetki laittaa telakoiden pelisäännöt kuntoon. Jokaisessa jäänmurtajahankkeessa on ehdottomasti noudatettava suomalaisia työehtoja ja lakeja. Harmaalle taloudelle ja hyväksikäytölle ei saa jäädä senttiäkään tilaa, Aalto vaatii.

Julkisuudessa on noussut esiin vakavia epäkohtia telakkatyömailta. Turun telakalla on paljastunut hyväksikäyttötapauksia, joissa ulkomaisia työntekijöitä on painostettu ylipitkiin työpäiviin ja maksettu liian pieniä palkkoja. Myös Rauman telakan epäkohdista on uutisoitu. Aallon mukaan tällaisille väärinkäytöksille ei pidä antaa tilaa jäänmurtajahankkeissa.

– Tuskin Yhdysvalloissakaan halutaan, että myöhemmin paljastuu jäänmurtajien rakentuneen ukrainalaisten sotapakolaisten hyväksikäytön varaan – se olisi häpeä sekä Suomelle että tilaajalle.

Näytön paikka korjata epäkohdat



Aalto muistuttaa, että työministeri Matias Marttinen on luvannut, ettei suomalaisia työehtoja rikkoville alihankintayrityksille ole sijaa suomalaisessa telakkateollisuudessa. Teollisuusliitto pitää Marttisen puheita poliittisena lupauksena, joka ulottuu myös jäänmurtajahankkeisiin.

– Yhtä lailla kuin telakoilla myös maan hallituksella on velvollisuus korjata epäkohdat. Nyt on näytön paikka. Hallituksen pitää huolehtia siitä, että jäänmurtajien rakentajat sitoutuvat Suomen lakeihin ja työehtoihin. Tämä on rehellisten yritysten ja työntekijöiden yhteinen etu.

Jäänmurtajat ovat Suomen käyntikortti maailmalle. Tätä kansallista ylpeydenaihetta ei saa varjostaa työntekijöiden hyväksikäyttö, Aalto sanoo.