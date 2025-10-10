ILMOITUS ILMOITUS

Valtiotieteiden tohtori Patrizio Lainà on valittu SAK:n uudeksi pääekonomistiksi. Hän työskentelee tällä hetkellä STTK:n pääekonomistina.

Valinnasta kerrotaan SAK:n verkkosivuilla.

Ennen STTK:ta Lainà työskenteli vuosina 2017–2019 SAK:ssa ekonomistina.

– Olen todella innoissani paluusta SAK:hon. Odotan voivani tuoda talouskeskusteluun uusia näkökulmia ja ratkaisuja, jotka vahvistavat työntekijöiden asemaa ja rakentavat kestävää hyvinvointia kaikille, Lainà kertoo keskusjärjestön uutisessa.

Hän tulee työskentelemään SAK:n yhteiskuntapolitiikan osastolla.

– Lainàn talousosaaminen, ymmärrys työmarkkinoista ja pientuloisten ihmisten arjesta tuovat SAK:n työhön erinomaisen lisän. Uskomme myös, että hän tuo inhimillistä näkökulmaa talouspolitiikan usein melko yksipuoliseen keskusteluun, kertoo yhteiskuntapolitiikan osaston johtaja Saana Siekkinen.

Lainà on viime aikoina kritisoinut hallituksen ajamaa velkajarrua, josta suurimmat puolueet ovat mediatietojen mukaan lähellä sopua. Lainà totesi syyskuussa, että velkajarru vaatisi valtavia sopeutustoimia ja heikentäisi Suomen talouskasvua.

Hänen mukaansa kansainväliset kokemukset osoittavat, että liian tiukat säännöt haittaavat investointeja ja talouskehitystä, minkä vuoksi EU ja Saksa ovat joustavoittaneet omia sääntöjään. Kansallinen velkajarru on syytä hylätä, Lainà totesi.

Hallituksen sopeutustoimia Lainà on arvostellut jyrkin sanoin.

– Hallituksen tekemät sopeutustoimet ovat heikentäneet talouskasvua merkittävästi. Velkaantumistakaan ei olla saatu kuriin. Jos tavoitteena oli velkasuhteen taittaminen ja velkaantumisen lopettaminen, niin tällä hetkellä ollaan lähempänä koronapandemian aikaista velkaantumista kuin velkaantumisen katkaisemista, Lainà kommentoi keväällä KU:lle.