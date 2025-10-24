Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto katsoo Orpon hallituksen apteekkiuudistuksen uhkaavan koko maan laajuista apteekkiverkkoa. Hallitus esittää useita etenkin pienten apteekkien toimintaedellytyksiä heikentäviä muutoksia, joiden arvioidaan johtavan monien apteekkien toiminnan loppumiseen. Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä.

– Apteekki on arjen keskeinen peruspalvelu ja yleisin paikka, jossa ihminen voi kohdata terveydenhuollon ammattilaisen. Apteekkien karsiminen kiihdyttää alueellista eriarvoisuutta ja heikentää etenkin paljon sairastavien ihmisten elämisen perusedellytyksiä harvaan asutussa Suomessa, Meriluoto sanoo.

Hän katsoo hallituksen myös suosivan uudistuksessa suuria kasvukeskuksissa sijaitsevia apteekkeja. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että apteekkiveron alarajaa laskettiin lausuntokierroksen jälkeen 250 000 eurosta 200 000 euroon.

– Apteekkiveron progressiivisuudella on pyritty turvaamaan nimenomaan pienten apteekkien selviytyminen, mutta uudistuksen myötä käytännössä kaikki apteekit tulevat apteekkiveron piiriin. Tämä tekee monien pienten apteekkien toiminnan jatkamisen mahdottomaksi.

Meriluoto näkee apteekkiuudistuksen osana oikeistohallituksen laajempaa keskittämispolitiikkaa, jonka myötä esimerkiksi yöpäivystyksiä ollaan lakkauttamassa useilta pieniltä paikkakunnilta, kuten Varkaudesta ja Iisalmesta.

– Lähipalveluiden alas ajaminen näyttää olevan etenkin perussuomalaisten uusi linja, jota johdetaan Helsingistä käsin. Tässäkin suhteessa puolue on siirtynyt suoraan kokoomuksen syliin, Meriluoto sanoo.